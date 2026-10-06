Sony no ha dado marcha atrás a sus polémicos planes de abandonar el formato físico a inicios de 2028. Por supuesto, muchos amantes de los videojuegos están preocupados por el impacto que tendrá su decisión en toda la industria. Shawn Layden, antiguo jefe de PlayStation, es uno de ellos.

Hace algunos meses, el directivo reaccionó a la noticia sobre el final de los juegos en disco. Aseguró sentirse triste por el camino que estaba tomando Sony, pero estaba convencido de que había una razón de peso para apostar todo por el formato digital.

Ahora, Layden cambió un poco su postura y fue más crítico. En una entrevista reciente, arremetió contra los planes de Sony y PlayStation para acabar con el formato físico, pues atenta contra los derechos de propiedad de los jugadores.

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Shawn Layden reafirma que el formato físico debe seguir existiendo

Jugadores, desarrolladores, minoristas y coleccionistas están en contra de la desaparición del formato físico. Por ello, han alzado la voz con la esperanza de que PlayStation y Sony cambien de planes. La comunidad no ha tirado la toalla y aún intenta salvar el formato, pero las compañías mantienen su postura hasta ahora.

Shawn Layden, quien lideró la división de juegos durante la era del PS4, está preocupado por la desaparición del formato físico en la industria. En entrevista con The Expansion Pass, reconoció que los juegos digitales ofrecen una comodidad que los títulos en disco no tienen; sin embargo, considera que ambos formatos deben existir y que las compañías no deben abandonar a quienes aún compran sus juegos en las tiendas minoristas.

“Descargar un juego es más fácil que cruzar mi sala para meter un disco en la máquina. Sólo presiono un botón en mi control y no tengo que moverme”, afirmó el directivo. “Tal vez 80% de la gente descarga y 20% no, o cualquiera que sea la distribución. Pero ese 20% es sumamente importante”.

Layden sabe que los coleccionistas y entusiastas del formato físico son un grupo cada vez más reducido. Sin embargo, cree que la industria no debe descuidar este nicho ya que es sumamente importante en todos los sentidos, incluyendo el comercial.

“Quiero decir, se trata en gran medida de los más fieles entre los fieles. Son muchas veces las personas que compran 2 copias de cada juego, ¿verdad? Una nunca sale del envoltorio de plástico, ¿no? Y juegas con la otra", añadió el antiguo jefe de PlayStation.

El directivo también defendió el coleccionismo no sólo como una afición, sino como parte de la preservación. Comparó a los jugadores con los coleccionistas de cómics, pues los considera “personas curiosas” que les “gusta presumir” lo que tienen y, a la vez, preservar la historia de un medio.

Shawn Layden está en contra de la desaparición del formato físico

El exjefe de PlayStation está preocupado por los derechos de propiedad de los videojuegos

Uno de los temas que más preocupa a Shawn Layden son los derechos de propiedad en la industria. Desde su perspectiva, la desaparición del formato físico atenta contra los aficionados al medio, pues no tendrán garantías de que son dueños de los juegos por los que pagaron.

“Si no puedes vender algo, significa que no lo posees. Y si no lo posees, ¿qué estás comprando? Si lo que compras es acceso, la verdad es que no suena tan atractivo", reflexionó el directivo.

Desde esta perspectiva, Layden parece estar de acuerdo con autoridades de México y otros países: se necesitan cambios en la materia para garantizar los derechos de propiedad en la industria de los videojuegos.

En caso de que las compañías no hagan algo al respecto y sigan adelante con sus planes, Layden pronostica que todo se convertirá en “un duro golpe para la marca y una gran pérdida de reputación”.

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