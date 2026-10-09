Dragon Ball Super: Beerus promete ser mucho más que una simple versión mejorada del anime de 2015, pues pretende elevar el estándar a un nuevo nivel. Falta poco para descubrir si cumple con las expectativas, pues su transmisión comenzará a mediados de octubre. A continuación, compartiremos todos los detalles sobre dónde y cuándo ver los nuevos episodios.

Sin duda, el nuevo anime de Toei Animation se perfila para ser el lanzamiento más accesible en la historia de la franquicia de Akira Toriyama. Mientras que otros proyectos tardaban meses e incluso años en llegar a Occidente, este remake se emitirá en todo el mundo poco después de su emisión original en Japón.

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Fecha y horario para ver todos los episodios de Dragon Ball Super: Beerus

Esta nueva producción animada se estrenará oficialmente en Japón el próximo 11 de octubre de 2026. El debut inicial tendrá lugar a través de la señal de la cadena de televisión Fuji TV, aunque también se confirmó que los capítulos llegarán a U-Next y Prime Video 30 minutos después en aquel país.

En Japón, Dragon Ball Super: Beerus se estrenará a las 11:15 PM JST, lo que significa que el estreno en Occidente tendrá lugar a las 7:45 AM PT del domingo 11 de octubre a través de Crunchyroll. Esto bajo el supuesto de que los nuevos capítulos se lancen tan sólo media hora después de su emisión original.

La cita será a las 8:45 AM del mismo día en México, y otros países latinoamericanos, como Costa Rica, El Salvador y Honduras. Por su parte, los fanáticos de Colombia, Ecuador, Perú y Panamá deberán esperar hasta las 9:15 AM del domingo, mientras que nuestros amigos de Puerto Rico, Bolivia y Venezuela deberán ser más pacientes, pues el debut tendrá lugar hasta las 10:45 AM.

Por su parte, el estreno ocurrirá a las 11:45 AM en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Claro que tampoco nos olvidamos de España, país donde Dragon Ball Super: Beerus se estrenará de manera oficial aproximadamente a las 4:45 PM del 11 de octubre de 2026.

Es importante señalar que estos horarios son estimaciones, pues ni Toei Animation ni Crunchyroll revelaron la hora exacta para Occidente. A continuación, compartimos los horarios por país y región:

Estados Unidos (PT) ― 7:45 AM

México ― 8:45 AM

Honduras 8:45 AM

El Salvador ― 8:45 AM

Costa Rica ― 8:45 AM

Nicaragua ― 8:45 AM

Perú ― 9:45 AM

Panamá ― 9:45 AM

Ecuador ― 9:45 AM

Colombia ― 9:45 AM

Venezuela ― 10:45 AM

República Dominicana ― 10:45 AM

Puerto Rico ― 10:45 AM

Estados Unidos (ET) ― 10:45 AM

Bolivia ― 10:45 AM

Argentina ― 11:45 AM

Brasil ― 11:45 AM

Chile ― 11:45 AM

Uruguay ― 11:45 AM

Reino Unido ― 3:45 PM

España ― 4:45 PM

India ― 9:45 PM

Australia ― 1:45 AM (12 de octubre)

Nueva Zelanda ― 3:45 AM (12 de octubre)

Estos serían los horarios y las fechas de estreno para Dragon Ball Super: Beerus en todo el mundo

Número de capítulos del anime y fecha de estreno

Por el momento, las redes oficiales de Dragon Ball Super: Beerus aún no confirman el número exacto de episodios; sin embargo, información de Fuji TV indica que la nueva versión del anime estará confirmado por un total de 19 capítulos, tal como se informó anteriormente.

A pesar de que la serie se transmitirá en plataformas de streaming, los episodios se estrenarán de manera semanal. Esto quiere decir que la mayoría de los países de Occidente podrán ver los nuevos capítulos cada domingo en el horario que describimos previamente. Lo anterior sólo en Crunchyroll, pues otros servicios recibirán los estrenos más adelante.

Estas serían las fechas de lanzamientos de todos los episodios de Dragon Ball Super: Beerus en Crunchyroll:

Episodio 1: 11 de octubre de 2026

Episodio 2: 18 de octubre de 2026

Episodio 3: 25 de octubre de 2026

Episodio 4: 1 de noviembre de 2026

Episodio 5: 8 de noviembre de 2026

Episodio 6: 15 de noviembre de 2026

Episodio 7: 22 de noviembre de 2026

Episodio 8: 29 de noviembre de 2026

Episodio 9: 6 de diciembre de 2026

Episodio 10: 13 de diciembre de 2026

Episodio 11: 20 de diciembre de 2026

Episodio 12: 27 de diciembre de 2026

Episodio 13: 3 de enero de 2027

Episodio 14: 10 de enero de 2027

Episodio 15: 17 de enero de 2027

Episodio 16: 24 de enero de 2027

Episodio 17: 31 de enero de 2027

Episodio 18: 7 de febrero de 2027

Episodio 19: 14 de febrero de 2027

El nuevo anime de Dragon Ball Super estará conformado por 19 episodios en total

Todas las plataformas de streaming para ver Dragon Ball Super: Beerus con subtítulos al español

Por primera vez en la historia de la franquicia, los fanáticos tendrán muchas opciones a elegir para ver el regreso de Goku, Vegeta, Bills, Gohan y Piccolo. El anime estará disponible en múltiples servicios de suscripción, según el país y la región. Estamos ante el lanzamiento mundial más grande de la serie.

En la mayoría de las regiones, Crunchyroll se alza como la mejor opción para disfrutar Dragon Ball Super: Beerus. El servicio especializado en anime y animación japonesa será el único que transmitirá los nuevos episodios poco después de su estreno original en Japón. Se estima que los capítulos se estrenarán entre 30 minutos y 1 hora después.

La serie de Toei Animation también estará disponible en Netflix, aunque la fecha cambiará según el territorio. En el caso de Norteamérica y LATAM, el anime se estrenará el 17 de octubre, lo que quiere decir que los fanáticos deberán esperar aproximadamente una semana para ver los episodios en dicha plataforma.

HBO Max también agregará a su catálogo los nuevos episodios el 16 de octubre, según reportes. Finalmente, el anime también estará disponible en Disney+, aunque la fecha para Latinoamérica es un misterio. Eso sí, la cuenta oficial para España ya fijó el día de estreno: 14 de octubre, y es probable que ese día también llegue a México y el resto de LATAM.

Dragon Ball Super: Beerus se emitirá con audio en japonés y subtítulos al español latinoamericano y castellano en todas las plataformas. Por ahora, se desconoce si Toei Animation planea lanzar una versión con doblaje latino en un futuro próximo.

Este remake readapta los primeros arcos del show de 2015 con una mejor calidad visual y algunos cambios narrativos. El primer episodio se estrenó en la NYCC 2026, y los asistentes confirmaron que se adaptó una escena del manga nunca antes vista en la serie animada.

Dragon Ball Super Beerus estará disponible en Crunchyroll, Netflix, HBO Max y Disney+, entre otras plataformas de streaming

Pero cuéntanos, ¿dónde planeas ver la serie animada? ¿Te entusiasma este remake? Déjanos leerte en los comentarios.

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