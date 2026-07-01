Sabemos que Microsoft trabaja de lleno en Project Helix, la consola de próxima generación de XBOX que aún carece de ventana de lanzamiento. Los detalles sobre sus características son muy escasos, pero nuevos informes señalan que será una plataforma 100% digital.

Aún hay miles de personas que gustan de comprar sus videojuegos en formato físico, pero hay que afrontar una dura realidad: cada vez son más los jugadores que sólo compran títulos digitales, lo que se refleja en la disminución en el número de ventas de los discos y cartuchos.

Lamentablemente, se avecina un cambio de paradigma en la industria, pues parece que tanto Sony como Microsoft se preparan para abandonar definitivamente el formato físico en su próxima generación de consolas.

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Al igual que el PS6, Project Helix no tendría unidad de disco y sería sólo digital

A mediados de esta semana, Sony anunció que dejará de producir juegos físicos para PlayStation a partir de 2028. Es una decisión muy controversial que afectará tanto a los títulos first-party como los lanzamientos de terceros, así que se trata de uno de los movimientos antipreservación más severos de los últimos años.

La compañía no mencionó su próxima generación consolas, pero se prevé que su cambio de enfoque tenga consecuencias para el hipotético PlayStation 6. El analista Piers Harding-Rolls de Ampere Analysis indica que los acontecimientos recientes “prácticamente garantizan” que el PS6 no incluirá unidad de disco.

Parece que Project Helix seguirá los mismos pasos, pues nuevos reportes advierten que será una consola 100% digital.

Según fuentes de Windows Central, la próxima consola de Microsoft también prescindirá de una unidad de disco, lo que implica que los jugadores solamente podrán comprar y jugar títulos digitales. La compañía guarda silencio sobre el tema, pero otros expertos de la industria corroboran esta hipótesis.

En declaraciones para Kotaku, Mat Piscatella, director sénior de Circana, asegura que “ahora podemos dar por sentado que tanto PlayStation 6 como Project Helix serán plataformas exclusivamente digitales”. El Dr. Serkan Toto de Kantan Games coincide con esa idea, y señala que Microsoft seguirá el ejemplo de PlayStation.

Ambos analistas señalan que Nintendo continuará con los lanzamientos físicos durante un tiempo más, lo que es una buena noticia; sin embargo, comentan que la decisión de Sony representa otra derrota para el formato.

“Los soportes físicos en los videojuegos sólo durarán mientras los fabricantes de consolas lo permitan, y ahora estamos un paso más cerca de su desaparición. Es un día triste para el mundo de los videojuegos”, afirmó Mat Piscatella.

Analistas advierten que el Project Helix de XBOX y el PS6 serán consolas digitales que no serán compatibles con juegos digitales

¿Project Helix y PlayStation 6 serán consolas exclusivamente digitales?

Daniel Ahmad, director de investigación y análisis de la firma Niko Partners, indicó que las noticias recientes “garantizan que el PlayStation 6 se lance sin unidad de disco”, y señala que Sony apostará por un futuro totalmente digital. Eso sí, se mostró sorprendido que la compañía japonesa se adelantara a Microsoft.

Si bien parece que todo está perdido para los entusiastas del formato físico, hay un pequeño rayo de esperanza. Piers Harding-Rolls, analista de Ampere Analytics, indica que el modelo básico PlayStation 6 será meramente digital, pero cree que se ofrecerá un lector de disco para jugar títulos antiguos de PS4 y P55 en físico.

De igual forma, el experto teoriza que Sony permitirá que los jugadores conviertan sus juegos físicos en una licencia digital.

Esa hipótesis coincide con reportes previos relacionados con la próxima consola de Microsoft. En mayo de este año, Jez Corden indicó que Project Helix podría ser 100% digital, pero también señaló que la compañía pondría en marcha un sistema de conversión que permitirá jugar títulos físicos en la plataforma.

A la luz de las noticias recientes de PlayStation, el periodista Tom Warren de The Verge señaló que, efectivamente, Microsoft trabaja en una función de conversión de disco a digital, aunque cabe la posibilidad de que algunos juegos de XBOX sean incompatibles con dicha herramienta. De cualquier forma, la compañía aún no confirma tales reportes.

Project Helix de XBOX no tendrá lector de discos, pero podría implementar un sistema de conversor de juegos físicos a digitales

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Fuente 1 y 2