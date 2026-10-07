PlayStation se ganó a pulso la apatía de miles de jugadores por culpa de sus decisiones controvertidas: desde anunciar el fin del formato físico hasta casi cancelar del próximo título de Hideo Kojima. A pesar de la negatividad que se cierne sobre él, intenta ganarse el cariño de los jugadores con rebajas y promociones en la PS Store.

Y sí, esta vez la compañía se lució. Esto lo decimos porque numerosos juegos first-party tienen casi 100% de descuento en la tienda digital de PS4 y PS5, lo que significa que podemos comprarlos a un precio de regalo. Esta promoción de tiempo limitado ya está en marcha.

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God of War, MediEvil y más juegos están casi gratis en PlayStation

Recientemente, la compañía japonesa lanzó muchas ofertas como parte de eventos de tiempo limitado. Gracias a estas campañas cronometradas, es posible encontrar grandes juegos AAA y títulos indie a precios muy económicos.

Si bien la página principal de la PS Store destaca lanzamientos recientes como The Last of Us Part II Remastered y Marvel’s Spider-Man 2, al indagar más a fondo podremos encontrar títulos AAA antiguos pero de muy buena calidad que están casi regalados en formato digital, así que este es el mejor momento para adquirirlos.

Posiblemente la joya de la corona es God of War III Remastered, la versión mejorada del aclamado videojuego de acción desarrollado por Santa Monica Studio.

Esta remasterización del videojuego original de PS3 se lanzó en 2015, así que es fácil asumir que muchos fans ya lo tienen en su colección. Pero aquellos que aún no lo compran, podrán aprovechar una rebaja de 97% de descuento para hacerse con él por sólo $9.99 MXN, menos de $10 MXN.

Otro juego exclusivo que está muy barato en PlayStation es MediEvil, el remake del clásico de PS1. Lo mejor es que se trata de la Deluxe Edition, que incluye el juego base, una armadura dorada, el libro de arte y la banda sonora. Esa edición también tiene 97% de descuento, por lo que cuesta la baja cantidad de $19.99 MXN en la PS Store en México.

Quizás Knack 2 está lejos de ser el mejor plataformero de la generación de PS4, pero dista de ser un mal juego. Aquellos que quieran darle una oportunidad a este proyecto de SIE Japan Studio y Sony Interactive Entertainment, podrán comprarlo por sólo $7.99 MXN.

God of War III Remastered está casi gratis en PlayStation gracias a la rebaja de 97% de descuento

Actualización de Horizon Zero Dawn Remastered está disponible por $10 MXN en PS5

Claro que la PS Store aloja muchas más ofertas de tiempo limitado, así que vale la pena visitar la tienda para buscar a profundidad rebajas para otros títulos. Por ejemplo, The King of Fighters 98: Ultimate Match cuesta $38 MXN y Layers of Fear está disponible por $34.39 MXN.

Para los fans de los juegos de mundo abierto, también hay otra sorpresa. Esto lo decimos porque Horizon Zero Dawn Remastered está baratísimo en PS5, y los jugadores pueden adquirirlo por sólo $10 MXN. Pero antes de que se emocionen demasiado, es importante hacer una aclaración.

Únicamente la actualización next-gen es la que está en rebaja, por lo que es necesario tener una copia del videojuego original de Guerrilla Games para acceder a la remasterización; no obstante, y si consideramos que muchos jugadores ya poseen este título en su colección porque Sony lo regaló en un par de ocasiones, esta promoción representa la mejor oportunidad para comprar la versión mejorada de PlayStation 5.

Horizon Zero Dawn Remastered presenta compatibilidad con resoluciones 4K y HDR, y casi no tiene tiempos de carga gracias al SSD de la consola de Sony. Esta versión también aprovecha las características hápticas del mando DualSense.

Estas promociones de tiempo limitado estarán disponibles hasta el 22 de octubre de 2026, así que los jugadores de PS5 aún tienen bastante tiempo para adquirir los títulos de su elección.

Pero cuéntanos, ¿cuál juego compraste? Déjanos leerte en los comentarios.

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