Konami se propuso reactivar series que estaban olvidadas por su culpa. Afortunadamente, la compañía está haciéndolo correctamente y una de las sagas beneficiadas es Suikoden. Pues no sólo estaría de vuelta con una remasterización y un nuevo juego, sino también con un anime y lo mejor de todo es que fans en México y otras regiones del mundo podrán verlo gratis.

Como te comentamos, la misma compañía japonesa se encargaría por sí sola en la producción de Suikoden: The Anime, que sería una adaptación de Suikoden II y la distribución estaría a cargo de NBCUniversal Entertainment Japan.

Hasta entonces no se sabía si este proyecto saldría de Japón, pero hay buenas noticias, puesto que en México y alrededor de 80 regiones más podrá disfrutarse gratis en su totalidad.

¿Cómo ver gratis todo el anime de Suikoden?

Decimos esto días después del estreno de Suikoden: The Anime en Japón Konami anunció que los episodios también llegarán a muchas regiones de Occidente de manera gratuita a través del canal oficial del proyecto en YouTube.

El primer episodio debutó el pasado 6 de octubre en la plataforma de videos y como estaba planeado, lo hizo con un episodio de larga duración (50 minutos), con subtítulos en inglés y con una resolución de 1080p.

“Riliu y Jowy, dos jóvenes soldados del Reino de las Tierras Altas, son atacados por la noche durante una expedición en las montañas”, se lee en la sinopsis del primer episodio. “Mientras huyen, se lanzan a una cascada y la corriente los arrastra por separado; ambos terminan en territorio del Ejército de los Estados, su enemigo. Tras reencontrarse, emprenden el camino de regreso a su hogar”.

Ya puedes ver gratis el anime de Suikoden en YouTube (imagen: Konami)

¿El anime de Suikoden no tendrá doblaje en español latino?

El próximo episodio estará disponible a partir del 13 de octubre y los siguientes llegarán cada martes. De acuerdo con los detalles, el anime tendrá un total de 23 episodios. Te recordamos que el primer episodio es uno de larga duración, pero los siguientes serán de duración convencional, de alrededor de 23 minutos cada uno.

Aparentemente la compañía japonesa no tenía planes para publicar la animación fuera de Japón por medios convencionales como Crunchyroll, lo cual podría ser mejor para los fans, pues no tendrán que gastar en membresías, pero se desconoce cuán bueno es esto en términos de negocios o para la continuación de la serie. Esto también significa que Suikoden: The Anime no estará disponible con doblaje en otros idiomas, sino únicamente en japonés con subtítulos en inglés.

Todos los episodios del anime de Suikoden llegarán gratis a YouTube (imagen: Konami)

No se mencionó hasta cuando estará disponible gratis cada episodio en YouTube, pero no está de más decir que algunos lanzamientos de este tipo retiran el episodio anterior antes de publicar el siguiente. Como todavía no aparece el segundo episodio, no podemos saber si esto sucederá con el anime de Suikoden, por lo que te recomendamos ver el primero cuanto antes.

Es más, a continuación te lo dejamos para que lo veas, puedes habilitar los subtítulos directamente desde el reproductor de YouTube.

Países y regiones en los que puedes ver gratis el anime de Suikoden en YouTube

Estados Unidos

Canadá

América Latina (México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Guyana, Surinam)

El Caribe (Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Bahamas, Trinidad y Tobago, Barbados y otros países del Caribe Oriental)

Irlanda

Australia

Nueva Zelanda

Arabia Saudita

Qatar

Kuwait

Bahréin

Omán

Yemen

Irak

Irán

Jordania

Líbano

Siria

Israel

Palestina

Turquía

Nigeria

Ghana

Kenia

Tanzania

Uganda

Etiopía

Sudáfrica

Zimbabwe

Zambia

Malawi

Botswana

Namibia

Mozambique (de habla portuguesa)

Angola (de habla portuguesa)

Cabo Verde (de habla portuguesa)

Guinea-Bissau (de habla portuguesa)

Santo Tomé y Príncipe (de habla portuguesa)

Sierra Leona

Liberia

Gambia

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Eritrea

Libia

Egipto

Suazilandia

Lesotho

¿Verás el anime de Suikoden gratis en YouTube? Cuéntanos en los comentarios.

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