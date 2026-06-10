Lo de Capcom en los últimos 10 años no es una racha, es el resultado de una compañía que conoce muy bien sus procesos y el público hacia el que apuntan sus obras.

De ahí que cada lanzamiento genere expectativa y en el caso de Onimusha: Way of the Sword no hay excepción, con todo y que se trata de un juego de nicho.

La franquicia se volvió de culto, pero gracias al buen momento de la empresa y el debut de 2 remasterizaciones, hay hype por esta nueva entrega.

Sin embargo, los tiempos cambian y hoy hay jugadores muy exigentes y talentosos, sobre todo en términos de dificultad. Tras el reciente lanzamiento de la demo hubo noticias importantes, pero una duda que Capcom debe atender cuanto antes.

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La buena: la demo de Onimusha: Way of the Sword superó el millón de descargas; la mala: hay quejas de los jugadores

Tras los recientes eventos en marco del Summer Game Fest, Onimusha: Way of the Sword recibió su esperada fecha de lanzamiento y llegará el 25 de septiembre a consolas y PC.

El anuncio se acompañó con el lanzamiento de la primera demo del juego que pone a los jugadores en un tutorial en el inicio.

Sin embargo, algunos usuarios experimentados se dieron cuenta que podían aprovechar el ataque fuerte de Miyamoto Musashi una y otra vez. El resultado fue que los enemigos, sin importar su dificultad, cayeran de inmediato.

La comunidad no tardó en criticar el juego pues lo consideraron demasiado fácil, al mismo tiempo que señalaron que si es posible abusar de esa técnica, los demás movimientos se vuelven irrelevantes y no hay una razón para aprenderlos y realizar combate estilizado.

¿Qué respondió Capcom ante la polémica?

Tras el lanzamiento de la demo de Onimusha: Way of the Sword se confirmó que ya se descargó más de 1 millón de veces. Sin embargo, la primera prueba del juego generó polémica.

En medio de las críticas por la aparente baja dificultad de Onimusha: Way of the Sword, Capcom subió un video a su cuenta de X donde su productor explica lo que pasó.

De acuerdo con el creativo, Akihito Kadowaki, la demo es una combinación de la introducción de Onimusha: Way of the Sword con nivel y habilidades que se obtienen cerca del final del juego.

Básicamente, ofrecieron una versión más desarrollada del protagonista en la parte inicial, por lo que no tiene que ver realmente con la curva de aprendizaje y dificultad que tendrá el producto final.

Thanks to everyone who has played the Onimusha: Way of the Sword demo so far!



Here's a short message from Producer Kadowaki regarding the difficulty that some players have expressed. pic.twitter.com/x2cmrysJnj — Onimusha ▶️ Demo Out Now (@OnimushaGame) June 8, 2026

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