La venta de consolas no está en su mejor momento. Al menos no en la previa al lanzamiento de GTA VI, juego que se espera cambie un poco las condiciones de mercado para hacerlas más favorables.

De no ser por el juego de Rockstar, la situación sería complicada para 2 de las principales compañías que participan en el sector.

Nos referimos a Sony y Microsoft pues de acuerdo con un reporte reciente, sus consolas registraron números para el olvido en un mercado tan importante como Estados Unidos.

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PS5 y XBOX Series X|S registraron ventas muy bajas en EUA

De acuerdo con un reporte de Mat Piscatella, analista de Circana, las ventas de PS5 y XBOX Series X|S se derrumbaron este año en EUA.

Según el registro de la firma de análisis, las ventas de PS5 cayeron 25% en comparación con las que se registraron de enero a agosto de 2025.

Pos su parte, las ventas de XBOX Series X|S cayeron 33% en el comparativo con los datos del año pasado. Los resultados no son alentadores para ninguna compañía, pero hay matices.

En el caso de la consola de Microsoft, las ventas de XBOX en lo que va de 2026 son las más bajas en la historia de la marca de gaming desde que debutó en 2001. Mientras tanto, las ventas de PS5 en lo que va del año son las peores que se registran en EUA desde 2013.

Al respecto, Mat Piscatella piensa que el lanzamiento de GTA VI en noviembre mejorará los números de ambas consolas, pero esto dependerá de la cantidad de unidades que tanto Sony como Microsoft puedan poner en el mercado, algo complicado en la actualidad debido a la crisis de la RAM y otros componentes.

Xbox hardware year-to-date US console sales are at an "all-time low", while PlayStation is at lowest point since 2013.



For 2026 YTD ending August, Xbox hardware unit sales are down 33% vs a year ago in the US, while PlayStation hardware units are 25% lower.



Source: Circana



➡️… pic.twitter.com/tJVXAP2MfR — Shinobi602 (@shinobi602) October 9, 2026

¿Por qué los jugadores no están comprando consolas en EUA?

La caída de PS5 y XBOX Series X|S no es un hecho aislado de las condiciones actuales del mercado y uno de los factores a considerar para los jugadores es el precio de ambos sistemas.

A diferencia de generaciones anteriores, la actual registró aumento de precio con el pasar de los años debido a la crisis de la RAM y a la que vive la misma industria del gaming. En el caso de EUA, PS5 aumentó 30% su precio desde su debut en 2020, mientras que XBOX Series X|S tiene aumentos de más de 60%.

En cuanto al reporte de Circana, Mat Piscatella señala que el jugador promedio de EUA enfrenta un aumento de 26% en el precio de XBOX Series X|S en comparación con 2025, mientras que PS5 es 20% más caro. El analista señala la sensibilidad al aumento de precio como la causa de esta debacle.

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