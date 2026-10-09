Nintendo por fin habla de GTA VI y su llegada a Switch 2, ¿Rockstar Games llevará su juego a la consola híbrida?Por Daniel Laguna el
Devon Pritchard, presidenta de Nintendo of America, respondió la pregunta del millón
Grand Theft Auto VI es el juego más esperado del año, pero no se podrá disfrutar en todas las plataformas el próximo 19 de noviembre. Una de las grandes incógnitas sobre el título de Rockstar Games es si llegará a Switch 2, pues Nintendo se ha mantenido en silencio al respecto.
Esto acaba de cambiar pues, por primera vez desde su revelación, Nintendo of America por fin habló sobre GTA VI. Recientemente, Devon Pritchard, presidenta de la compañía, fue cuestionada sobre un posible port del juego para la popular consola híbrida. Su respuesta, breve y contundente, sorprenderá a más de un jugador que desea ver el título de mundo abierto en Switch 2.
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¿GTA VI llegará a Nintendo Switch 2? Devon Pritchard responde
La nueva entrega de la franquicia aún no debuta, pero ya demostró que será un verdadero fenómeno en todos los sentidos. GTA VI es muy popular provocó escasez de consolas, pues todos quieren tener un PS5 o un XBOX Series X|S para poder disfrutarlo. Mientras tanto, los usuarios de Switch 2 aún se preguntan si el título tendrá un port para su sistema.
A pesar de su enorme popularidad, Switch nunca recibió un port de GTA V, aunque los fans intentaron hacerlo realidad con una versión no oficial. La anterior consola de Nintendo tiene muchas limitantes técnicas, lo que hace difícil ejecutar un título tan demandante de forma nativa. Por lo que, hasta cierto punto, la ausencia de GTA V en su catálogo de juegos es comprensible.
La historia es diferente con Switch 2, pues la consola tiene las capacidades para ejecutar importantes títulos AAA de años recientes, aunque los recortes y ajustes siguen presenten para garantizar una buena experiencia de juego. Ante esto, muchos creen que un port de GTA VI para Switch 2 es posible.
Nintendo acaba de romper el silencio sobre una posible versión del título para su consola. En entrevista con Variety, Devon Pritchard fue cuestionada al respecto y su respuesta decepcionará a muchos jugadores. La directiva aseguró que todo depende de Take-Two y Rockstar, no de Nintendo. Por ello, no tienen ningún anuncio que hacer al respecto.
“Esa será una conversación entre Take-Two y Rockstar, pero por mi parte no tengo nada que anunciar por el momento”, afirmó la directiva.
Nintendo le abre las puertas a GTA VI
Pritchard insinuó que GTA VI tiene cabida en el catálogo de Switch 2, pues Nintendo ofrece experiencias para jugadores de todas las edades. Así pues, el contenido maduro del juego de Rockstar Games no parece ser un impedimento para su llegada a la consola híbrida.
“Siempre hemos dicho que Nintendo es para todas las edades, de 5 a 95 años, y eso sigue siendo cierto”, explicó Pritchard. “Queremos ofrecer diversidad en cuanto a los tipos de experiencias que se pueden tener en la consola, y eso es muy importante para nosotros. Algunos jugadores están entusiasmados con el juego de rol Fire Emblem: Fortune’s Weave; otros prefieren el acogedor Pokémon Pokopia. Así que queremos asegurarnos de ser una plataforma donde la gente pueda disfrutar de diferentes tipos de experiencias creativas y divertirse”.
La cuestión es que Rockstar está muy ocupado y aún trabaja a marchas forzadas para concluir el desarrollo de GTA VI. Una vez que el juego debute en PS5 y XBOX Series X|S, la compañía trabajará en resolver los posibles errores, en la versión para PC y en el nuevo GTA Online, por lo que Nintendo puede no estar en su lista de prioridades.
Excreativo de Rockstar pone en duda la llegada de GTA VI a la consola híbrida
Múltiples insiders coinciden en que GTA VI llegará en algún momento a Switch 2. Fuentes como Nash Weedle han sugerido que el port debutará más pronto de lo esperado y que podría llegar en 2027. NateTheHate afirma que Rockstar intentó hacer un port del juego para la consola híbrida, pero que eso no necesariamente significa que se hará realidad.
Por otro lado, un excreativo de Rockstar cree que no tendría mucho sentido llevar GTA VI a Switch 2, pues se tendrían que hacer sacrificios importantes e invertir tiempo y recursos que el estudio podría aprovechar en otros proyectos.
Desde la perspectiva de Jérémy Hartvick, quien trabajó en el juego, considera que tecnología como la nube permitirá disfrutar GTA VI hasta en un teléfono, así que no ve viable una versión para la actual consola de Nintendo.
“No creo que tenga mucho sentido, porque no estoy seguro de que el público de GTA VI sea el mismo que el de Switch. Si eres fan de GTA, probablemente comprarías una consola en la que el juego saldrá”, afirmó Hartvick. “¿Tiene sentido que te esfuerces tanto en ofrecer una experiencia que probablemente sea inferior, sólo porque no funciona exactamente igual, sabiendo que cualquiera comprará una PS5 para conseguir tu juego? No.”
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