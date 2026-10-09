Pese a que la industria de los videojuegos apunta a ser más cara de lo que estamos acostumbrados, los periodos de oferta siguen, así como las ventas especiales, y son una gran oportunidad para conseguir juegos a buen precio.

Sin embargo, hay veces que los editores enloquecen con ofertas que parecen mentira, pero son una realidad. Tal es el caso de la saga Metro, una de las mejores del género FPS, pues su trilogía está disponible con descuento y un precio que no podrás creer para XBOX y PS5.

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Los 3 juegos de Metro tienen un precio de locura para XBOX y PS5

Es tiempo de ofertas y si alguna vez te interesaste en la saga Metro de 4A Games, inspirada en la obra literaria de Dmitry Glukhovsky, es momento de que te lleves los 3 juegos que se han lanzado hasta ahora con un descuento de locura.

En este momento, el paquete de la saga Metro tiene descuento en PS5. Si ingresas en la PlayStation Store encontrarás que los 3 juegos podrán ser tuyos por solo $103.36 MXN, aunque será un poco más ya que la plataforma de Sony carga el IVA hasta el final de la compra en el mercado mexicano.

Un precio bastante bueno, sin duda, pero la joya de la corona está en XBOX. Actualmente, y por los próximos 5 días, el paquete de la saga Metro tiene un descuento histórico y su precio más bajo jamás registrado.

Si entras en la XBOX Store, encontrarás que los 3 juegos de Metro cuestan $57.95 MXN, o sea que te llevarás 3 juegazos por menos de lo que cuesta una pizza en una cadena de precio accesible.

En esta colección encontrarás los siguientes juegos:

Metro 2033 Redux

Metro Last Light Redux

Metro Exodus: Gold Edition

Aprovecha y adquiere estos juegos antes de que llegue su actualización gratuita

4A Games está echando la casa por la ventana y no es para menos, pues la siguiente entrega de la franquicia, Metro 2039, debutará el próximo año, así que el estudio desea que los jugadores se pongan al corriente y de la mejor manera.

Para que esto sea posible, el estudio lanzará una actualización gratuita con mejoras para Metro 2033 Redux y Metro Last Light Redux en PS5 y XBOX Series X|S. Este update sin costo incluirá mejoras y convertirá los títulos, ya de por sí mejorados hace años, en versiones propias de la actual generación sin considerarlos remakes o remasterizaciones.

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

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