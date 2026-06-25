¿Qué tan en serio es el intento de compra de eBay por parte de GameStop? Tanto como para renunciar a un paquete multimillonario.

El director de la compañía de tiendas de videojuegos y productos relacionados insiste en que la adquisición se lleve a cabo y como muestra de compromiso dijo “no” a un paquete de miles de millones de dólares.

En este momento, GameStop busca desesperadamente el acuerdo de compra con eBay por más de $50 mil millones de dólares.

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Ryan Cohen, director de GameStop, renuncia a paquete millonario para apoyar la compra de eBay

De acuerdo con un reporte de CNBC, Ryan Cohen, director general de GameStop, rechazó un paquete salarial de más de $35 mil millones de dólares como parte de su estrategia para impulsar la compra de eBay.

Esta cantidad estaba supeditada al logro de ciertas metas e indicadores, pero el directivo prefirió que ese dinero se use para la adquisición de la tienda en línea, intención que se hizo pública en mayo pasado.

La decisión se hizo oficial por parte del Consejo de GameStop y se informó sobre la renuncia a la bonificación, así como la razón y los fines a los que responde.

La intención de Ryan Cohen es cerrar la compra de eBay por $56 mil millones de dólares, pero hasta el momento hay rechazo por parte de la tienda en línea, así como incertidumbre en el sector bursátil y de especialistas debido a un detalle importante: el tamaño y valor de ambas empresas.

Ryan Cohen, director general de GameStop

¿Por qué GameStop no ha podido comprar eBay?

Pese a que la oferta de $56 mil millones de dólares por eBay se hizo pública el mes pasado, hay dudas sobre la solidez con que GameStop atenderá una adquisición de ese tamaño.

Primero, está el cuestionamiento sobre el tamaño y valor de las empresas. GameStop está valuada en $10 mil millones de dólares, mientras que eBay oscila en los $50 MMDD.

eBay rechazó la oferta de GameStop al considerarla poco atractiva y sin credibilidad. Ante la negativa, Ryan Cohen aseguró que la compañía “era manejada por un grupo de perdedores” e insistió en que los socios deben escuchar sobre la oferta de $125 dólares por acción.

En marco de esta polémica, uno de los principales inversionistas de GameStop, Michael Burry, vendió todas sus acciones al considerar que la oferta de adquisición es peligrosa.

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