Sony publicó esta mañana su más reciente informe financiero y, por fin, rompió el silencio sobre un tema inevitable: la desaparición del formato físico en 2028 y las quejas de los jugadores de PlayStation que están en desacuerdo con la decisión.

Durante las últimas semanas, la comunidad ha protestado y organizado boicots con la esperanza de que Sony cambie de opinión. Lin Tao, directora financiera de Sony, confirmó que han escuchado las críticas de los jugadores y han analizado su postura; sin embargo, seguirán adelante con sus planes y explicó por qué.

Esto significa que el formato físico tiene los días contados y desaparecerá en unos años, y que los intentos de boicot por parte de los jugadores no frenarán a PlayStation.

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Sony y PlayStation explican por qué abandonarán el formato físico

En enero de 2028, las compañías dejarán de fabricar videojuegos en disco, y los jugadores tendrán 2 alternativas: comprar juegos digitales en la PlayStation Store o ir a las tiendas y adquirir cajas que sólo incluirán un código de descarga. Por supuesto, la inminente desaparición del formato físico generó un intenso debate, que se acentuó luego de la reciente caída de la PlayStation Network.

Los jugadores, coleccionistas, entusiastas de la preservación, personalidades de la industria y cadenas minoristas han protestado contra la decisión, pues las consecuencias cambiarán para siempre a la industria, sin la posibilidad de dar marcha atrás una vez que el formato digital domine por completo.

La comunidad ha protestado en redes sociales, foros y otras plataformas para intentar cambiar los planes de Sony y obtener una explicación a esta decisión tan polémica. Durante una junta con inversionistas, Lin Tao por fin rompió el silencio de semanas y explicó por qué seguirán este rumbo.

La directiva afirmó que hay varias razones para abandonar el formato físico y que no sólo involucran a PlayStation, pues se trata de algo que compete a toda la industria y está relacionado con las tendencias de otros mercados. En concreto, se refirió a la digitalización del contenido, que es inevitable en los videojuegos.

“Anunciamos que a partir de enero de 2028 dejaremos de fabricar discos, es decir, dentro de 1 año y medio”, dijo Tao. “Hay varias razones por las que tomamos esta decisión, la principal es que la digitalización de los contenidos en general ha ido avanzando; ese es el factor clave. No se trata sólo de PlayStation, sino que la digitalización de todo tipo de contenidos está progresando”.

PlayStation desaparecerá el formato físico debido al avance en la digitalización de contenido

Actualmente, ya existen diversas iniciativas que advierten sobre los riesgos de abandonar el formato físico. Incluso, autoridades de México y otros países han criticado los planes de Sony y presentaron una denuncia. Por su lado, los jugadores preparan un apagón contra PlayStation, en el que dejarán de usar sus consolas y comprar contenido para presionar a la compañía. Sin embargo, Sony ya dejó claro que no cambiará sus planes.

PlayStation seguirá adelante y enterrará el formato físico a pesar de las críticas

Lin Tao compartió una noticia que decepcionará a muchos y que, seguramente, aumentará las críticas en contra de Sony y PlayStation. En la junta con inversionistas, declaró que han analizado mucho la decisión de abandonar el formato físico y llegaron a la conclusión de que no hay marcha atrás.

“Al pensar en el futuro, y tras dedicarle mucho tiempo y reflexión, y considerarlo con cautela, llegamos a esta conclusión y vamos a avanzar con precaución”, reveló la directiva.

Tao enfatizó que conocen la postura de los jugadores y todo el debate que hay actualmente sobre el tema, así que lo tomarán en cuenta para crear un ecosistema digital que involucre a su comunidad. Dicho esto, Sony enterrará el formato físico y, mientras tanto, trabajará para que la transición sea menos alarmante para los jugadores; sin embargo, no reveló cómo lo logrará.

“Hemos recibido diversas opiniones sobre esta decisión —hay quienes tienen puntos de vista firmes— y entendemos que la comunidad nos los ha expresado. Los videojuegos son muy populares. Son una forma de entretenimiento que gusta a mucha gente y que, en muchos casos, está ligada a recuerdos entrañables", añadió Tao. “Por eso, entendemos esas emociones. Queremos tenerlas en cuenta. Y en el futuro ecosistema digital, cómo podemos involucrar a los jugadores es algo que nos gustaría seguir explorando. Muchas gracias.”

Es un hecho: el formato físico tiene los días contados

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

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