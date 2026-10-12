Muy malas noticias llegan para el mundo del entretenimiento. El actor y productor Roy Frank “RJ” Mitte III, conocido por su papel como el hijo de Walter White en Breaking Bad, murió a los 34 años.

El anuncio se hizo hace unos momentos por parte de su representante, quien confirmó el deceso y la comunidad de distintos sectores lamenta lo sucedido.

Aunque es una noticia que impacta en la TV y el cine, también toca el mundo de los videojuegos toda vez que el actor era un apasionado de franquicias como World of Warcraft y RuneScape.

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Confirman la muerte de RJ Mitte, estrella de Breaking Bad en el papel de Walter White Jr.

Hace unos momentos, portales del entretenimiento y farándula reportaron el fallecimiento del actor y productor RJ Mitte, conocido por ser estrella de la exitosa serie Breaking Bad en el papel de Walter White Jr.

En cuanto la información se regó por Internet, el representante del actor confirmó el deceso con el siguiente comunicado (vía Variety) sin revelar detalles sobre la causa:

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte. Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al puesto y construyó una plataforma de concienciación e inclusión sobre la discapacidad”.

RJ Mitte tenía 34 años en el momento de su fallecimiento y además de ser conocido como Walter Jr. en Breaking Bad, era un promotor de la inclusión de personas con capacidades diferentes. Tal como su personaje, sufría un tipo de parálisis cerebral, pero eso no le impidió hacer realidad varios de sus proyectos.

RJ Mitte también era un apasionado de los videojuegos

Además de su trabajo y aportaciones al cine y al TV, RJ Mitte también era conocido por su un apasionado de los videojuegos.

Como parte de su tratamiento por parálisis cerebral, el actor se apoyó en el gaming para mejorar la coordinación de su vista y los movimientos de sus manos. Asimismo, los videojuegos le permitieron trabajar en la mejor de sus condiciones motoras.

En cuanto a los títulos de su preferencia, información en la red señala que RJ Mitte era un gran jugador de World of Warcraft y logró tener 8 personajes de nivel 85. También se le relaciona con el MMORPG RuneScape donde alcanzó niveles máximos en sus personajes.

Descanse en paz.

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