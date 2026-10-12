Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito demostró lo que ya se sabía: el anime es más popular que nunca, y es capaz de rivalizar con las grandes producciones animadas de Hollywood. Y sí, este filme también fue un enorme éxito comercial en plataformas de streaming.

Mientras esperan con ansias noticias sobre la segunda parte que continúe de la historia de Tanjiro Kamado, los fanáticos ya pueden revistar el filme de 2025 una y otra vez en múltiples servicios de paga. Y sí, los primeros datos dejan en evidencia que esta producción de Ufotable atrajo la atención de miles de personas.

Video relacionado: El fin de la época dorada de las adaptaciones de videojuegos

Película de Demon Slayer triunfa en Crunchyroll, Netflix y más plataformas de streaming

Las ansias por la segunda parte nos hacen olvidar que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito es un producto bastante reciente, pues su estreno internacional en cines tuvo lugar apenas en septiembre de 2025. En aquel entonces, la cinta fue un éxito rotundo al recaudar más de $793,000 millones de dólares.

A principios de este año, la película animada se lanzó en formato digital a través de plataformas como Apple TV, YouTube y Fandango at Home; sin embargo, sólo estaba disponible para su compra o renta. El lanzamiento en streaming tuvo lugar más adelante, hasta el verano.

En específico, la más reciente película basada en el trabajo del mangaka Koyoharu Gotouge se unió al catálogo de Netflix en julio de este año, pero tenía restricciones regionales y sólo se podía ver en algunos países de Asía. Por suerte, el estreno mundial tuvo lugar poco después.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito se incorporó a la librería de Crunchyroll en agosto de 2026, y allí está disponible con subtítulos y doblaje al español latino. Poco después, a finales de septiembre, llegó a las colecciones internacionales de HBO Max, Prime Video y Netflix.

Tras triunfar en el cine, la cinta dirigida por Haruo Sotozak mantuvo la racha positiva en los servicios de streaming. Tal como informan desde el medio ComicBook, la película cuenta actualmente con más de 100,000 reseñas en Crunchyroll, algo que pocos filmes lograron en dicha plataforma.

Por si fuera poco, 95% de las personas que vieron la película le otorgaron una calificación perfecta de 5 estrellas, con sólo 2% que dieron la calificación mínima. Esto demuestra que la película cumplió con las expectativas de los fanáticos del anime y el manga de Koyoharu Gotouge.

De igual forma, Demon Slayer: Infinity Castle, tal como se le conoce en Estados Unidos y otros territorios, se colocó de inmediato en el puesto número 1 de las películas no habladas en inglés más vistas en Netflix en todo el mundo durante su semana de estreno, por encima de la comedia mexicana “¡Qué despadre!”; Según informes, el filme animado ya supera las 6 millones de visualizaciones en el servicio.

Por ahora, se desconoce cómo le fue a la cinta en HBO Max y Prime Video; sin embargo, es fácil asumir que allí también tuvo una excelente recepción.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está entre las películas extranjeras más populares de Netflix

¿Cuándo se estrena la segunda parte de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito?

El buen desempeño del filme de Ufotable demuestra que la franquicia tiene un gran potencial económico, así que es lógico pensar en que sus responsables priorizarán el desarrollo de la secuela.

En ese sentido, ya se confirmó que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito Parte 2 ya se encuentra en producción, aunque por ahora carece de una fecha de lanzamiento. Lo que ya sabemos con seguridad es que no debutará a finales de este año, contrario a lo que los fanáticos más optimistas esperaban.

A finales de septiembre, The Numbers, una plataforma que da seguimiento a proyectos cinematográficos en desarrollo, enlistó una cinta bajo el nombre “Película sin título de Crunchyroll/Sony Pictures”. Aunque los detalles oficiales son casi inexistentes, esta breve descripción sugiere que podría tratarse de la segunda parte de la cinta animada.

En caso de que el rumor sea verdad, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito Parte 2 podría llegar a los cines de todo el mundo el 15 de septiembre de 2027, casi 2 años después del estreno de la primera película. Aun así, recomendamos tomar esta información con pinzas.

De cualquier forma, es muy probable que pronto salgamos de dudas. Esto lo decimos porque en diciembre se llevará a cabo la Jump Festa 2027, uno de los eventos de manga y anime más importantes de Japón. Allí, la editorial Shueisha compartirá anuncios y noticias sobre Demon Slayer y otras franquicias, como One Piece y Naruto.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito Parte 2 ya tendría ventana de estreno

Pero cuéntanos, ¿cuántas veces viste la película? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás leer más noticias relacionadas con Demon Slayer si das clic aquí.

Video relacionado: Jump Force: potencial sin rumbo - Reseña

Fuente