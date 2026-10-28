PlayStation ha estado en medio de la polémica desde que anunció el final del soporte para el formato físico y que a partir de 2028 no fabricará más discos para sus consolas. La compañía japonesa ya no quiere saber nada de las copias físicas, pero algunos de sus lanzamientos son irónicos.

El más reciente tiene que ver con una obra, en físico, que los fans de la marca de Sony podrán tener, tocar y preservar.

Se trata de un producto que contará la historia de PlayStation a lo largo de 20 años, con todo tipo de detalles y arte y lo mejor es que llegará en las próximas semanas.

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Sony anuncia PlayStation: The First 30 Years en colaboración con Read Only Memory

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, PlayStation anunció el lanzamiento de un libro conmemorativo por sus 30 años (los cuales cumplió en 2024) titulado PlayStation: The First 30 Years.

Este libro se lanzará como una colaboración entre Sony y Read Only Memory, editorial que se encarga de lanzar publicaciones con detalles, imágenes y arte en alta definición de todo lo que tiene que ver con la industria de los videojuegos.

PlayStation: The First 30 Years cuenta con más de 400 páginas en las que se cuenta, en texto y a nivel visual, la historia de la marca japonesa desde su primera consola que debutó en 1994. El libro muestra los primeros conceptos de la marca hasta llegar al oficial, así como los distintos diseños de sus consolas, controles y otros accesorios antes de tener la versión de lanzamiento.

400 pages of gaming history.



PlayStation: The First 30 Years is available to order now, shipping in November: https://t.co/5xfhSpw0Ob pic.twitter.com/T4Zwn8dHWL — PlayStation (@PlayStation) October 27, 2026

¿Cuándo sale este libro conmemorativo de PlayStation y cómo comprarlo?

Si eres fan de PlayStation y deseas tener esta pieza con la historia de Sony en la industria de los videojuegos, hay una buena noticia.

Read Only Memory hace envíos a todo el mundo. En este caso, PlayStation: The First 30 Years se lanzará en 2 ediciones, pero la de colección ya se agotó.

Actualmente, solo está disponible la edición estándar de pasta dura con más de 400 páginas que cuesta £95 GBP, o sea $2357.99 MXN sin contar gastos de envío y aduaneros.

De acuerdo con el sitio oficial, este libro que celebra los 30 años de PlayStation comenzará a enviarse a partir de noviembre.

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