Konami se propuso resucitar varias franquicias que descuidó durante años. A excepción de Silent Hill: Ascension, todos los proyectos de Silent Hill han sido del agrado de los fans en general, por lo que podemos decir que Konami ejecutó bien la resurrección de la saga. Sin embargo, la compañía no ha terminado. Al contrario, apenas empieza, pues acaba de dar cuenta de ambiciosos planes que tiene para la franquicia.

Los proyectos que formaron parte de la resurrección de Silent Hill fueron Silent Hill: Ascension (2023), Silent Hill: The Short Message (2024), Silent Hill 2 (2024), Silent Hill f (2025) y Silent Hill: Townfall (2026), además de la película Return to Silent Hill (2026).

Fuera de los proyectos de TV o cine, los videojuegos tuvieron una buena recepción en general, por lo que en ese ámbito se puede decir que Konami hizo un buen trabajo.

Hasta ahora, el único proyecto confirmado de Silent Hill en desarrollo es el remake del Silent Hill original a manos de Bloober Team, del cual sabemos gracias a su anuncio a mediados del año pasado, por lo que tras el lanzamiento de Silent Hill: Townfall y a excepción del remake de Silent Hill ya no sabemos de otro juego de la saga en desarrollo (sobre todo experiencias completamente nuevas), pero eso no significa que Konami no tenga planes.

¿Silent Hill tendrá más juegos nuevos?

Decimos esto porque en el más reciente número de la revista japonesa semanal Famitsu (vía GameObserver) el productor encargado de la saga de terror, Motoi Okamoto, en Konami ya están explorando nuevas ideas para su futuro.

“Logramos lanzar con éxito los tres títulos que anunciamos inicialmente, así que sentimos alivio (risas)”, comentó el productor, refiriéndose a este conjunto como la “primera oleada”. “Además, han recibido grandes elogios y estamos satisfechos con ello”.

El creativo sentía que el regreso no sería suficiente con un remake, por lo que propuso más y confesó que no fue sencillo que Konami se los aprobara.

Productor de Silent Hill sugiere que la serie continuará con más juegos nuevos (imagen: Konami)

La compañía, estaba consciente de que los fans aún recuerdan la fatídica cancelación de Silent Hills, lo que puso una capa de escepticismo e incertidumbre y Okamoto incluso pensaba que si sólo se anunciaba un proyecto de la serie la gente podría pensar que podría sufrir el mismo destino. Al final, Konami apoyó las propuestas y hasta permitió el desarrollo de uno más, Silent Hill: The Short Message, que lanzó gratis y que habría servido para ganarse de nuevo a los fans, a su parecer.

“El lanzamiento exitoso de esta “primera oleada” nos produce un gran alivio, pero no nos detendremos aquí; debemos pensar en la segunda y la tercera oleada”, expresó el productor. “No podemos compartir detalles concretos, pero actualmente estamos explorando varios proyectos”.

Como puedes ver se trata de algo similar a lo que dijo el productor encargado de Castlevania, pues la intención de Konami sería revivir estas sagas para evitar que caigan en el olvido de nueva cuenta.

Los comentarios de Okamoto también refuerzan rumores pasados, que indicaban que la compañía japonesa se habría acercado a múltiples desarrolladoras para licenciar la franquicia de terror y así se produjeran juegos que exploraran Silent Hill desde diferentes perspectivas, como ocurrió con Silent Hill: Townfall.

¿Qué clase de nuevo juego de Silent Hill te gustaría jugar? Cuéntanos en los comentarios.

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