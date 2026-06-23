El futuro es hoy. SEGA anunció que actualizará su estrategia de marketing para acoplarla a las tendencias actuales.

¿La razón? 2 de sus últimos lanzamientos tuvieron muy buenas calificaciones, pero sus ventas estuvieron por debajo de lo esperado.

Se trata de Sonic Racing: CrossWorlds y Shinobi: Art of Vengeance, 2 de los mejores títulos que ha lanzado la compañía en años recientes, pero el mercado no estuvo de su lado y quieren que eso cambie.

NO TE LO PIERDAS: Revelan cuál pudo ser el precio de la Steam Machine sin crisis de RAM y no habría costado más de $1000 dólares

Sonic Racing: CrossWorlds también se quedó corto en ventas

SEGA se apoyará en influencers y otro tipo de figuras para promocionar sus juegos

En su reciente informe financiero (vía VGC) SEGA destacó una situación que hizo pensar a la compañía en un cambio importante para las estrategias de marketing y promoción de sus videojuegos.

La empresa japonesa citó los casos de Sonic Racing: CrossWorlds y Shinobi: Art of Vengeance. Ambos títulos tuvieron calificaciones promedio en Metacritic de más de 80, pero sus ventas estuvieron por debajo de lo esperado.

SEGA desea que los buenos resultados de sus videojuegos ante la crítica se reflejen de la misma forma en el mercado.

Para lograrlo, la compañía anunció una estrategia de globalización de sus marcas y el diseño de una estructura de marketing y promoción que apunte hacia la comunidad de las franquicias por medio de influencers y celebridades.

Shinobi: Art of Vengeance fue un éxito ante la crítica, no así en el mercado

La actualización de SEGA y sus planes para usar los datos a su favor

Como parte del informe, SEGA reconoció el rezago que tienen en algunas áreas, como la de mercadotecnia, y su plan es actualizar su concepto de promoción de un videojuego acorde a las tendencias que hay en el mercado.

La empresa señaló que para ello se apoyarán en todos los datos e infraestructura digital para que, a través de la información recabada, puedan diseñar estrategias puntuales hacia sectores de interés.

Finalmente, SEGA señaló que estos cambios de estrategia apuntan hacia sus próximos lanzamientos, incluyendo 2 entregas de sus IP más importantes (no revelaron cuáles) antes del 31 de marzo de 2027.

ENTÉRATE: A pesar de los reportes de cierre de estudios y despidos masivos en XBOX, aún hay esperanza para Marvel’s Blade

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente