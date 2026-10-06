Con los precios de los videojuegos por las nubes, los periodos de oferta son la mejor opción para conseguir los títulos que deseamos. En este caso, nadie tiene mejores ofertas que PC gracias a Steam y uno de los mejores juegos de la última década tiene un precio muy atractivo.

En semanas recientes, uno de los juegos que más dio de qué hablar fue CONTROL Resonant, la nueva obra de Remedy Entertainment y secuela de CONTROL protagonizado por Jesse Faden.

Si te gustó el juego que recién se lanzó y no le has dado la oportunidad a la primera entrega, es momento de hacerlo pues tiene 85% de descuento y te saldrá en poco más de $70 pesos.

NO TE LO PIERDAS: En medio de rumores sobre Uncharted 5, el actor de Nathan Drake habla sobre la posible secuela y explica su única condición para regresar

CONTROL Ultimate Edition tiene un precio de locura en las Rebajas de Otoño en Steam

El otoño inició hace unos días y eso significa una sola cosa: rebajas en Steam. En este momento, hay una venta especial en la plataforma de Valve y una de sus mejores ofertas es la del juego de Remedy Entertainment.

Actualmente, y hasta el próximo 8 de octubre (o sea que te queda poco tiempo) CONTROL Ultimate Edition tiene 85% de descuento.

Eso significa que su precio actual en Steam es de $70.49 MXN, poco menos de $4 dólares, o sea una ganga para tu bolsillo que no puedes dejar pasar.

¿Qué es CONTROL Ultimate Edition?

CONTROL Ultimate Edition es una versión que incluye el juego de acción y aventura desarrollado por Remedy Entertainment junto con todo su contenido adicional.

La historia sigue a Jesse Faden, una mujer que llega a la misteriosa sede de una agencia gubernamental conocida como la Oficina Federal de Control (FBC), donde descubre que el edificio ha sido invadido por una extraña fuerza sobrenatural. Mientras busca respuestas sobre la desaparición de su hermano, Jesse obtiene habilidades especiales que le permiten manipular objetos, utilizar poderes telequinéticos y enfrentarse a las amenazas que han tomado el control del lugar.

Además del juego principal, CONTROL Ultimate Edition incluye las expansiones The Foundation y AWE, que amplían tanto su historia y universo. La primera profundiza en los secretos de la sede de la FBC, mientras que la segunda conecta el juego con otros elementos del universo de Remedy, incluyendo referencias relacionadas con Alan Wake.

Esta edición también presenta mejoras visuales y de rendimiento en las plataformas compatibles, por lo que se trata de la versión definitiva.

ENTÉRATE: Este juego de una franquicia famosa dejará de venderse y cerrará sus servidores, y los fans no podrán jugar la campaña single-player ni otros modos

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente