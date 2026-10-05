Naughty Dog tiene las manos llenas con Intergalactic: The Heretic Prophet, pero ya se sabe que también trabaja en otros proyectos. Un rumor reciente señala que al menos uno de ellos es una nueva entrega de la serie Uncharted, que traería de regreso a uno de los personajes más icónicos del gaming: Nathan Drake.

Pero, ¿qué dice el actor que interpretó al protagonista sobre una posible secuela? Nolan North compartió su opinión, y cree que desarrollar una quinta entrega principal de la saga es una excelente idea. Eso sí, tiene una condición para retomar su papel.

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Nolan North quiere ser Nathan Drake en el rumoreado Uncharted 5

Uncharted 4: A Thief’s End se lanzó en 2016 y marcó el final de la historia principal, y un año después debutó el spin-off The Lost Legacy, que se enfoca en Chloe Frazer y Nadine Ross. Desde entonces, parecía que todo estaba dicho para la famosa franquicia de aventuras.

Eso cambió a finales de septiembre de 2026, cuando un reporte del medio MP1st señaló que, según sus fuentes, el estudio liderado por Neil Druckmann trabaja en una nueva entrega de la serie. El informe señala que el juego traería de regreso a Nathan Drake, aunque se desconoce si sería como protagonista o personaje secundario.

Naughty Dog guarda silencio sobre estos rumores, así que la información aún no está confirmada y debe tomarse como extraoficial. Aun así, la idea de que haya una secuela emocionó a los fanáticos. Pero, ¿Nolan North estaría dispuesto a participar en dicho proyecto? Absolutamente.

Así lo reveló el actor de voz durante una sesión de preguntas y respuestas en una convención en Puerto Rico. Cuando le preguntaron sobre si le gustaría volver para un hipotético Uncharted 5, el intérprete se mostró totalmente dispuesto a volver a trabajar en la franquicia y cree que una secuela sería un éxito total.

“110%. Creo que sería uno de los juegos más grandes de la historia si decidieran hacerlo. Sólo depende de si Sony quiere ganar dinero. Lo haría sin duda. Intento mantenerme en forma por si acaso. No veo algún escenario en el que diría que no, y siempre mantengo la esperanza”, comentó Nolan North.

Para evitar cualquier tipo de confusión, el actor dejó claro que desconoce si Naughty Dog trabaja en el rumoreado Uncharted 5, así que su comentario es una mera opinión personal. Aun así, asegura que desarrollar ese juego sería una buena decisión comercial para PlayStation.

“Es un negocio... ¡Dios mío! ¿Te imaginas si lo hicieran? Sería el anuncio más importante en la historia de los videojuegos. No creo que sea una exageración. Creo que es cierto”, comentó la celebridad.

Nolan North también recuerda que disfrutó trabajar con Naughty Dog a lo largo de 4 entregas principales, razón por la que regresaría para una secuela sin dudar. Eso sí, tiene una condición: el juego debe ser bueno, pues no quiere participar en un título que no esté a la altura del resto de entregas.

El actor puso como ejemplo a Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que, según en su opinión, es una película mediocre que mancha el legado de una franquicia excelente. En pocas palabras, le desagradaría que algo similar ocurriera con la saga Uncharted.

Nolan North está dispuesto a regresar como Nathan Drake en Uncharted 5

Naughty Dog trabaja en Intergalactic y nuevos juegos de The Last of Us

Sólo el tiempo dirá si el estudio de Sony realmente trabaja en una nueva entrega de Uncharted. En caso de que los rumores sean ciertos, está por verse si se trata de una secuela directa, una precuela, un remake o un spin-off que presente un reparto de personajes totalmente nuevo.

Mientras tanto, ya sabemos que Naughty Dog trabaja arduamente en Intergalactic: The Heretic Prophet, una nueva aventura de ciencia ficción protagonizada por Tati Gabrielle, quien interpreta a la cazarrecompensas Jordan A. Mun. El título de acción sigue en desarrollo, y la compañía prometió que compartirá más información en 2027.

Hace un par de semanas, Neil Druckmann confirmó que ni él ni el estudio están involucrados en la Temporada 3 de la serie live-action de The Last of Us. En la misma instancia, confirmó que nuevos proyectos de la franquicia están en desarrollo, sin brindar más detalles al respecto.

El desarrollador profundizó un poco más sobre el tema, y durante los festejos del The Last of Us Day 2026 confirmó que trabaja en 2 nuevas experiencias de la saga. Se desconoce si alguna de ellas es el esperado The Last of Us: Part III.

Naughty Dog trabaja en nuevos proyectos, incluidos Intergalactic y The Last of Us

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver un nuevo videojuego protagonizado por Nathan Drake? Déjanos leerte en los comentarios.

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