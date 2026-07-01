Se sabe que el PlayStation 6 será una realidad tarde o temprano, así que las verdaderas interrogantes giran en torno a cuándo estará disponible y cuáles serán sus principales innovaciones. Habrá que esperar para conocer los detalles, pero los acontecimientos recientes “prácticamente garantizan” que su debut tendrá lugar hasta 2028 como muy pronto.

Así lo indicó un famoso analista, quien reaccionó a las últimas noticias que básicamente anuncian el fin del formato físico en las plataformas de Sony. Según su opinión, el comunicado parece adelantar que el hardware de próxima generación de la compañía japonesa tampoco tendrá unidad de disco.

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PlayStation 6 debutaría en 2028 como mínimo

A primera hora del 1 de julio de 2026, la industria se despertó con una noticia muy triste: Sony anunció que dejará de vender videojuegos propios y de terceros en formato físico en los ecosistemas de PlayStation a partir de 2028. La compañía argumentó que esa decisión se tomó para “adaptarse a las tendencias de consumo” de los jugadores.

Para nadie es secreto que el formato digital ganó mucha fuerza en la última década, y los informes dejan en evidencia que cada vez son menos los jugadores que compran títulos en disco. Dicho esto, el reciente anuncio de Sony básicamente confirma el fin de los lanzamientos físicos, lo que despierta preocupaciones serias sobre la preservación.

En su anuncio, la compañía jamás menciona cómo esa decisión afectará al estreno del próximo PlayStation 6, que todavía no se revela oficialmente al público; sin embargo, el famoso analista Piers Harding-Rolls de Ampere Analysis indica que los acontecimientos recientes revelan mucha información sobre cuándo y qué esperar de la nueva consola.

El experto señala que el fin de los estrenos físicos “prácticamente garantiza que el PS6 no llegará hasta 2028 como muy pronto”. De igual forma, señala que la “previsión actual de Ampere es que la consola se lance a finales de 2028”.

Reportes recientes advirtieron que la empresa nipona podría tomar la decisión de retrasar el estreno debido a la crisis actual que se vive en el sector tecnológico por culpa de la escasez y el encarecimiento de componentes; sin embargo, otras fuentes señalan que el lanzamiento podría estar más cerca de lo que muchos esperan.

Sony guarda silencio sobre el tema, pero recientemente Hideaki Nishino, director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, afirmó que no intentarán hacer que el lanzamiento del PlayStation 6 coincida con el del Project Helix, la siguiente plataforma de Microsoft.

El lanzamiento del PS6 tendrá lugar en 2028 como muy pronto, asegura analista

PlayStation 6 no tendría unidad de disco

Más allá de la posible ventana de lanzamiento, el analista Piers Harding-Rolls teoriza que la noticia reciente de Sony prácticamente confirma que el próximo PlayStation 6 será meramente digital y, por ende, no incluirá una unidad de disco que permita leer videojuegos físicos.

El experto de Ampere Analysis teoriza que al menos la versión más básica el PS6 no incluirá un lector de discos, lo que ante los ojos de muchos fans sería un gran defecto. Se dice que la compañía busca reducir los costos del dispositivo, por lo que eliminar la unidad para leer juegos físicos es “una victoria fácil”.

Dicho esto, el analista afirma que es probable que se ofrezca una unidad adicional para jugar títulos antiguos de PS4 y PS5 en formato físico.

Finalmente, Piers Harding-Rolls cree que Sony podría ofrecer una alternativa para que los jugadores puedan llevar a cabo un proceso de transferencia para convertir sus juegos físicos a una licencia digital; sin embargo, esto es mera especulación y habrá que esperar para conocer los planes concretos de la compañía.

Experto advierte que el PlayStation 6 no tendrá lector de discos y no podrá leer videojuegos físicos

Pero dinos, ¿cuándo crees que debutará el PS6? ¿Te molestaría que sea sólo digital? Déjanos leerte en los comentarios.

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