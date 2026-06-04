El uso de la IA en el desarrollo de videojuegos sigue siendo un tema complejo. Algunos fans no están de acuerdo e incluso algunos creativos piensan que su trabajo será sustituido.

En medio de la polémica, se establecieron medios de transparencia en algunas plataformas de distribución, como Steam, donde se debe informar que esta tecnología fue parte del proceso creativo.

La información pública está bien, pero nada garantiza que no se hará un escándalo por ello y eso es lo que sucedió con Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

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El remake y reimaginación de la entrega de 1996

Etiqueta en Steam revela uso de IA en Tomb Raider: Legacy of Atlantis y los fans enfurecieron

Ayer, durante el State of Play, se reveló la fecha de lanzamiento de Tomb Raider: Legacy of Atlantis y también se actualizaron sus sitios en plataformas de distribución.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, en Steam, de acuerdo con las políticas de Valve, se incluyó una etiqueta que confirma el uso de IA en el desarrollo del juego.

De inmediato, los fans de la franquicia arremetieron contra el proyecto aun cuando el aviso en Steam indica que, al final, el juego es producto del trabajo humano.

En ese sentido, el aviso dice:

“Durante el desarrollo se utilizaron herramientas asistidas por IA para apoyar parte de la exploración temprana y contenido temporal. Cualquier recurso asistido por IA fue reemplazado o refinado por humanos para mantener la visión creativa y artística del equipo de desarrollo“.

Lara Croft en Legacy of Atlantis

¿Qué dice Crystal Dynamics?

El remake y reimaginación del primer Tomb Raider es un desarrollo conjunto entre Crystal Dynamics y Flying Wild Hog.

Tras la polémica, Crystal Dynamics respondió en un comunicado que envió a Eurogamer en busca de aclarar la situación.

Al respecto, la compañía menciona:

"En Crystal Dynamics, aprovechamos herramientas de IA para ayudar a nuestros equipos a iterar ideas más rápido y eficientemente, asegurando al tiempo que todo el contenido final del producto final sea elaborado por humanos. Nuestro objetivo es potenciar la creatividad y flexibilidad de nuestros desarrolladores para ofrecer experiencias de la más alta calidad a los jugadores de todo el mundo“.

Aunque no se especifican las áreas en que se usó la tecnología de inteligencia artificial, la empresa asegura que el producto final será resultado del trabajo humano.

Algunas de las compañías de videojuegos que aceptaron públicamente el uso de IA, como Capcom, aseguran que su ejecución se lleva a cabo para evitar tareas repetitivas, mejorar la eficiencia de ls procesos administrativos y técnicos y para probar algunos conceptos que podrían llegar o no al juego en su versión final.

¿Qué opinas sobre este paso que está dando la industria en el desarrollo de videojuegos? No olvides participar en los comentarios.

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