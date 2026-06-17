Algunos jugadores de Forza Horizon 6 pensaron que se habían salido con la suya al aprovechar una vulnerabilidad, pero Playground Games ya puso todo en orden.

Sin embargo, aunque ya se tomaron las medidas adecuadas, incluyendo el retiro de créditos obtenidos por vía ilegítima, hay una sorpresa para todos los usuarios.

El estudio ofreció una disculpa por no procurar la seguridad en uno de sus modos de juego y tiene contenido gratis para los jugadores.

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Forza Horizon 6: así puedes obtener gratis un McLaren Sabre 2021

En días recientes trascendió una vulnerabilidad en el modo The Eliminator de Forza Horizon 6, básicamente una competencia de supervivencia con un solo ganador.

Algunos jugadores se aprovecharon de esta debilidad para obtener millones de créditos para el juego de carreras que esta vez tiene lugar en los caminos de Japón.

El estudio se dio cuenta de la situación y actuó de inmediato. El modo The Eliminator se eliminó de Forza Horizon 6 y se reporta que los jugadores que obtuvieron créditos ilegítimos ya los están perdiendo, aunque no hay mayor sanción en sus cuentas de usuario.

En son de paz, Playground se disculpó a su manera y todos los jugadores recibirán un McLaren Sabre 2021 gratis. Es la forma en que los creadores compensan a quienes gustaban del modo The Eliminator y lo encontrarán en su garage... en el juego, obviamente.

Por el momento, este modo de juego se someterá a revisión y se espera su regreso en próximas actualizaciones.

We have temporarily disabled matchmaking for The Eliminator in #ForzaHorizon6 while we investigate an exploit with this mode. We will share an update as soon as we have one. pic.twitter.com/NqpAZz93uA — Forza Support (@forza_support) June 12, 2026

Playground también resolvió el temido bug que arruinaba archivos de guardado

Playground Games se toma muy en serio su franquicia y hace unos días informaron que ya resolvieron un temido bug que se presentó en las últimas semanas.

Usuarios informaron que un error en el sistema de vinculación de datos con la nube corrompía los archivos de guardado.

Algunos jugadores aseguraron que perdieron decenas de horas de juego y contenido que ganaron debido a este error. En otros casos, como en PC, se reportó que ni siquiera instalar de nuevo el juego era una solución.

En XBOX, se sugirió suspender la función Quick Resume hasta nuevo aviso. Pues bien, eso ya no es un problema pues ya lo solucionaron y ahora los archivos de guardado están mejor protegidos contra errores así que nadie perderá su avance.

The XBOX team has started rolling out the platform update on XBOX Series X|S that alleviates lost save issues in Forza Horizon 6.



As only some players will start to receive the update automatically today, we highly recommend following the steps outlined in this XBOX Support… — Forza Support (@forza_support) June 12, 2026

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