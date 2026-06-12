La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft es la más grande en la historia de los videojuegos. Sin embargo, los problemas de XBOX terminaron por convertir la adquisición en una medida de emergencia para cubrir pérdidas.

Un reporte reciente expone las deficiencias en las estrategias de la división de gaming de XBOX, sus malos resultados y las consecuencias que acarrearon.

En este caso, la compra de la compañía de Call of Duty sirvió para salvar el negocio, hasta que la misma franquicia tuvo un tropiezo y entonces se declaró estado de emergencia.

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La compra de Activision no resultó tan exitosa como esperaba Microsoft

Las ganancias de Activision Blizzard se usaron para financiar a XBOX y cubrir pérdidas en sus sectores

Un reporte del periodista de Windows Central, Jez Corden, reveló detalles sobre el interior de XBOX en años recientes y la manera en que la marca y sus directivos lidiaron con cada fracaso hasta que la situación se salió de control.

De acuerdo con la información, la compra de Activision Blizzard sumó de forma importante a las finanzas de la división de videojuegos una vez que se cerró legalmente y se pudo integrar en la contabilidad.

Sin embargo, maquilló la realidad de la marca. Microsoft uso las ganancias de Activision para financiar otras áreas como servicios y consolas y minimizar el impacto de sus pérdidas.

El aumento de precio de XBOX Game Pass fue un golpe duro, se perdieron suscriptores y el dinero de Activision se usó para cubrir el servicio a nivel financiero hasta que se volvió insostenible.

Se menciona que algunos sectores del negocio XBOX tienen que cumplir con metas de ganancias de entre 30% y 40%. En algunos casos, el dinero de Activision se usó para lograr esas cifras.

Lamentablemente, el debut de Call of Duty: Black Ops 7 no cumplió con las expectativas y entonces el dinero para financiamiento se redujo drásticamente.

Una decisión garrafal

Poner Call of Duty en XBOX Game Pass fue un error garrafal

Posteriormente, el reporte expone el fracaso del lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6 y Black Ops 7 en XBOX Game Pass, los primeros en su tipo tras la adquisición.

Las ventas se canibalizaron y el dinero de Activision se usó para emparejar el coste financiero. Sin embargo, cuando Black Ops 7 falló en sus expectativas la situación se volvió crítica.

Cabe señalar que, años antes de la adquisición, Bobby Kotick, entonces director general de Activision, señaló que Call of Duty no era una franquicia para servicios de suscripción pues su modelo de negocio se basa en compra de la entrega anual y micro transacciones. En su momento, rechazó la idea de poner la IP en XBOX Game Pass por la incompatibilidad de los modelos de negocio y, al final, tuvo la razón.

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