Cada vez más personalidades de la industria se unen a las protestas contra el final del formato físico. El anuncio de PlayStation generó un auténtico revuelo en las redes sociales, que acumulan miles de críticas hacia la compañía y sus planes de parar la producción de juegos en discos.

Incluso, actores como David Hayter, voz de Solid Snake de Metal Gear, se unieron al debate para presionar aún más a Sony. El también guionista hizo una publicación en su cuenta de X para defender el formato físico y hacer una advertencia a PlayStation: no comprará más de sus juegos si sólo los vende en formato digital.

Video relacionado: La traición de PlayStation: ¿todavía existe alguna esperanza?

David Hayter se une a las protestas contra PlayStation y defiende el formato físico

PlayStation dejará de ofrecer juegos físicos en sus consolas a partir de enero de 2028, pero nadie está satisfecho con su decisión. La noticia provocó un acalorado debate en las redes sociales, donde la mayoría de jugadores coincide en que es una pésima idea que atenta contra la industria y sus derechos como consumidores.

Creadores de contenido, minoristas, jugadores de todas las plataformas y personalidades de la industria han reaccionado de la misma forma al anuncio: no quieren que el formato físico desaparezca debido a todas las implicaciones que hay de por medio.

Recientemente, Hideo Kojima advirtió sobre las consecuencias que tendrá este cambio de paradigma para toda la industria y los amantes del entretenimiento. Ahora, David Hayter también se unió a la conversación con un breve, pero contundente mensaje que publicó en X.

El actor, conocido por su trabajo en Metal Gear Solid, compartió una fotografía donde se ve parte de su colección de juegos físicos. El creativo juega de todo, así que posee consolas de PlayStation, XBOX y Nintendo, así como una buena cantidad de juegos.

Hayter protestó contra el final del formato físico con el hashtag #NoDiscNOBUY, que se traduce como #SinDiscoNoCompro. El actor considera que lo mejor es presionar a PlayStation con la cartera y demostrarle que la comunidad no apoyará sus lanzamientos sin formato físico.

Hayter presumió que tiene más de 2500 discos en su colección de juegos y películas, así que es un defensor del formato físico hasta las últimas consecuencias. El actor está dispuesto a no comprar los siguientes juegos de PlayStation si sólo se distribuyen en formato digital.

La comunidad aprobó la publicación del actor, pues muchos jugadores están dispuestos a hacer lo mismo con tal de demostrarle a PlayStation lo molestos que están con la decisión. Hayter etiquetó a la compañía en su mensaje, así que su mensaje fue directo.

David Hayter defendió el formato físico ante el anuncio de PlayStation de acabar con los juegos en discos

¿Los juegos físicos desaparecerán por completo en 2028?

El debut de GTA VI en formato digital y la decisión de PlayStation amenazan con ser el último clavo al ataúd del formato físico. Sin embargo, todo indica que no desaparecerá por completo a inicios de 2028. Sony ya aclaró que los estudios externos podrán lanzar copias físicas después de dicho año, pero deberán hacer sus reservas de discos con anticipación hasta que se agote el stock.

Por otro lado, Nintendo se mantendrá fiel al formato físico al menos durante esta generación. Se especula que la compañía japonesa y XBOX también podrían abandonar por completo los lanzamientos en cartuchos y discos, pero no tan pronto como PlayStation.

La realidad es que las ventas en formato físico se han desplomado durante los últimos años, así que algunos analistas pronostican que desaparecerá por completo durante la próxima década. Por ello, los jugadores no quitan el dedo del renglón y algunas peticiones para evitar su final ya acumulan más de 180,000 firmas.

Los jugadores siguen luchando para evitar la desaparición del formato físico en 2028

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

Video relacionado: Sony está matando a los videojuegos… el fin de PlayStation comenzó

Fuente