XBOX decidió apostar de nuevo por los exclusivos en una decisión que generó bastante entusiasmo entre sus fanáticos. Sin embargo, ese furor podría durar poco, pues reportes aseguran que todo se trató de un show mediático y que, tarde o temprano, la compañía renunciará de nuevo a las exclusividades.

Muchos consideran que el modelo de negocios de los juegos exclusivos no tiene sentido por ahora para el negocio de XBOX, pues su hardware está más debilitado que nunca. Además, se esperan despidos e, incluso, el cierre de varios estudios en las próximas semanas ante la falta de resultados.

A pesar del panorama complicado, Matthew Ball, director de estrategia de la marca, se mantiene positivo. Recientemente, habló sobre los rumores que aseguran que XBOX volverá a abandonar los exclusivos y confirmó lo que muchos jugadores querían escuchar.

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Matthew Ball responde a los rumores sobre XBOX y los exclusivos

El regreso de los exclusivos nos sorprendió a todos, pero hay quienes creen que la estrategia de XBOX no cambió realmente. El insider SneakersSO afirmó que este nuevo enfoque podría durar muy poco y que la compañía abandonaría otra vez los exclusivos ante las presiones de Microsoft y la falta de resultados. Incluso, afirmó que los planes para dar marcha atrás ya estaban en curso.

“Sé de buena fuente que la verdadera imagen de su situación financiera no entró en la discusión hasta hace 3-4 semanas”, señaló el insider. ”El asunto de los exclusivos no fue más que un espectáculo para la temporada de convenciones. Ya hay charlas sobre cómo dar marcha atrás”.

La información corrió como la pólvora en las redes sociales, donde periodistas como Jez Corden, de Windows Central, la comentaron. Matthew Ball se sumó a la conversación en su cuenta de X y afirmó tajantemente que los rumores son falsos.

El director de estrategia de la marca aseguró que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán realmente exclusivos del ecosistema de XBOX, pues ni con el paso del tiempo llegarán a otras plataformas ajenas a Microsoft.

Matthew Ball reafirmó que los exclusivos de XBOX no son temporales

Además, Ball recalcó que en el futuro se anunciarán más títulos exclusivos. Con esto, descartó que existan conversaciones para hacer otro cambio de estrategia y dar marcha atrás a esta decisión que fue tan bien recibida por los fanáticos.

“Estos rumores son falsos. Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution seguirán siendo exclusivos. No hay ni ha habido conversaciones para ‘dar marcha atrás. Y como dijimos la semana pasada, los jugadores pueden seguir esperando exclusivas de nuestra parte cada año", explicó Ball.

Juegos de XBOX seguirán llegando a PlayStation y Nintendo

Si bien XBOX apostará de nuevo por los exclusivos, no renunciará por completo a sus ambiciones multiplataforma. El XBOX Games Showcase 2026 demostró que muchos de sus juegos seguirán llegando a las consolas de PlayStation y Nintendo.

En lo que resta del año, Halo: Campaign Evolved y Fable tendrán lanzamientos simultáneos en PS5, Xbox Series X|S y PC. Aún está por ver si Forza Horizon 6 tendrá su prometido port para la consola de Sony, pero todo indica que Microsoft no se perderá la oportunidad de lanzar su juego de carreras en más plataformas.

Halo: Campaign Evolved y más juegos de XBOX llegarán a PS5 este año

Por otro lado, el gigante tecnológico por fin cumplirá su promesa de llevar Call of Duty al hardware de Nintendo. En 2026, Call of Duty:Modern Warfare 4 debutará en Switch 2, consola que también recibirá un port de Minecraft y Minecraft Dungeons II.

XBOX prometió que en el futuro anunciará más juegos exclusivos para Series X|S. Al parecer su plan, será ofrecer al menos una producción de este tipo al año para cumplir una de las peticiones más importantes de su comunidad.

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