Warhammer 40,000: Boltgun 2

Warhammer 40,000: Boltgun 2

Disponible en:
Pc

¡Acaba con los herejes en nombre del Emperador en Warhammer 40,000: Boltgun 2! Juega como el Ultramarino Malum Caedo o la Hermana de Batalla Nyra Veyrath en esta secuela del FPS retro Warhammer 40,000: Boltgun, con más enemigos, más armas y nuevas formas de purgar!

DETALLES

  • Desarrollador:Auroch Digital
  • Publisher:Big Fan Games
  • Género:Shooter, Indie
  • Fecha de Lanzamiento:13/Octubre/2026

+ CALIFICACIÓN

8Muy Bueno
CALIFICACIÓNLEVEL UP

+ LO BUENO

  • La respuesta de las armas es excelente, con sonidos y animaciones fieles a la franquicia
  • La campaña fomenta la rejugabilidad
  • Cada personaje tiene armas y habilidades propias que cambian el combate
  • La variedad de escenarios y ambientes mantiene fresca la paleta de colores
  • La música aporta mucha energía al combate, y la pieza de Mick Gordon es sublime
  • La presentación destaca por sus locaciones, colores y estilo retro, fieles al universo de Warhammer 40,000

- LO MALO

  • Pocas mejoras respecto al juego original
  • El sonido ambiental es demasiado silencioso y tiene pocas capas, lo que debilita la ambientación
  • El bucle de juego cambia poco y se parece demasiado al de su predecesor, por lo que parece más una expansión que una secuela
  • Los enemigos corren hacia ti en línea recta, por lo que la mejor estrategia es esperar en una esquina
  • Quienes conozcan el género pueden encontrar el desafío y las mecánicas algo genéricos frente a otros boomer shooters recientes
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