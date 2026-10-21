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Warhammer 40,000: Boltgun 2
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¡Acaba con los herejes en nombre del Emperador en Warhammer 40,000: Boltgun 2! Juega como el Ultramarino Malum Caedo o la Hermana de Batalla Nyra Veyrath en esta secuela del FPS retro Warhammer 40,000: Boltgun, con más enemigos, más armas y nuevas formas de purgar!
DETALLES
- Desarrollador:Auroch Digital
- Publisher:Big Fan Games
- Género:Shooter, Indie
- Fecha de Lanzamiento:13/Octubre/2026
+ LO BUENO
- La respuesta de las armas es excelente, con sonidos y animaciones fieles a la franquicia
- La campaña fomenta la rejugabilidad
- Cada personaje tiene armas y habilidades propias que cambian el combate
- La variedad de escenarios y ambientes mantiene fresca la paleta de colores
- La música aporta mucha energía al combate, y la pieza de Mick Gordon es sublime
- La presentación destaca por sus locaciones, colores y estilo retro, fieles al universo de Warhammer 40,000
- LO MALO
- Pocas mejoras respecto al juego original
- El sonido ambiental es demasiado silencioso y tiene pocas capas, lo que debilita la ambientación
- El bucle de juego cambia poco y se parece demasiado al de su predecesor, por lo que parece más una expansión que una secuela
- Los enemigos corren hacia ti en línea recta, por lo que la mejor estrategia es esperar en una esquina
- Quienes conozcan el género pueden encontrar el desafío y las mecánicas algo genéricos frente a otros boomer shooters recientes
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- Reviews
Warhammer 40,000: Boltgun 2Una brutal dosis de acción que se siente más como una expansión que como una verdadera secuela
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