¡Acaba con los herejes en nombre del Emperador en Warhammer 40,000: Boltgun 2! Juega como el Ultramarino Malum Caedo o la Hermana de Batalla Nyra Veyrath en esta secuela del FPS retro Warhammer 40,000: Boltgun, con más enemigos, más armas y nuevas formas de purgar!

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