DOOM: The Dark Ages - Revelations

DOOM: The Dark Ages - Revelations

Disponible en:
Pc

EL INFIERNO SE CONGELA en DOOM: The Dark Ages | Revelations, una expansión de campaña totalmente nueva que da inicio a un nuevo y brutal capítulo de la saga del Slayer.

DETALLES

  • Desarrollador:id Software
  • Publisher:Bethesda Softworks
  • Género:Shooter
  • Fecha de Lanzamiento:6/Julio/2026

Contenido relacionado

TAGS:

Juegos similares

Reseñas

Inicia sesión desde el menú superior para publicar una reseña.

Aún no hay reseñas para este juego.