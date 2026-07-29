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DOOM: The Dark Ages - Revelations
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EL INFIERNO SE CONGELA en DOOM: The Dark Ages | Revelations, una expansión de campaña totalmente nueva que da inicio a un nuevo y brutal capítulo de la saga del Slayer.
DETALLES
- Desarrollador:id Software
- Publisher:Bethesda Softworks
- Género:Shooter
- Fecha de Lanzamiento:6/Julio/2026
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