Sprawl Zero es un juego de disparos de ritmo trepidante inspirado en la época dorada de los FPS de la década de 2000. Sobrevive en una brutal ciudad cyberpunk que se derrumba bajo el yugo del régimen militar y el fanatismo sectario. Usa tus guantes gravitacionales, tus implantes y un arsenal de más de 40 armas para aplastar a quienes se interpongan en tu camino.

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