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Splatoon Raiders
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Acaba con montones de enemigos y busca tesoros en un juego de disparos de acción enfocado al modo para un solo jugador
DETALLES
- Desarrollador:Nintendo EPD Production Group No. 5
- Publisher:Nintendo
- Género:Shooter, Adventure
- Fecha de Lanzamiento:22/Julio/2026
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