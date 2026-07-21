Splatoon Raiders

Splatoon Raiders

Disponible en:
Nintendo Switch 2

Acaba con montones de enemigos y busca tesoros en un juego de disparos de acción enfocado al modo para un solo jugador

DETALLES

  • Desarrollador:Nintendo EPD Production Group No. 5
  • Publisher:Nintendo
  • Género:Shooter, Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:22/Julio/2026

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