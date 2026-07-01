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LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
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Conviértete en el Caballero Oscuro y vive la historia esencial de Batman en una aventura audaz y llena de acción, con combates trepidantes, una Gotham City de mundo abierto y el encanto característico de LEGO que los fans conocen y adoran.
DETALLES
- Desarrollador:Traveller's Tales
- Publisher:WB Games
- Género:Puzzle, Adventure
- Fecha de Lanzamiento:21/Mayo/2026
+ LO BUENO
- Una historia original inspirada en los cómics y las películas
- Una experiencia sandbox de Ciudad Gótica con mucho por hacer y descubrir
- El diseño de niveles es muy bueno con plataformas creativas, acertijos ingeniosos y episodios de combate emocionantes
- Fan service a más no poder
- El típico humor de LEGO y una aventura que no le pide nada a cualquier AAA
- LO MALO
- Los ángulos de cámara pueden jugar en contra en ciertas situaciones
- Las opciones de sigilo son limitadas y al final siempre te descubrirán
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