LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Disponible en:
Playstation 5

Conviértete en el Caballero Oscuro y vive la historia esencial de Batman en una aventura audaz y llena de acción, con combates trepidantes, una Gotham City de mundo abierto y el encanto característico de LEGO que los fans conocen y adoran.

DETALLES

  • Desarrollador:Traveller's Tales
  • Publisher:WB Games
  • Género:Puzzle, Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:21/Mayo/2026

+ CALIFICACIÓN

9Excelente
CALIFICACIÓNLEVEL UP

+ LO BUENO

  • Una historia original inspirada en los cómics y las películas
  • Una experiencia sandbox de Ciudad Gótica con mucho por hacer y descubrir
  • El diseño de niveles es muy bueno con plataformas creativas, acertijos ingeniosos y episodios de combate emocionantes
  • Fan service a más no poder
  • El típico humor de LEGO y una aventura que no le pide nada a cualquier AAA

- LO MALO

  • Los ángulos de cámara pueden jugar en contra en ciertas situaciones
  • Las opciones de sigilo son limitadas y al final siempre te descubrirán
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