Xbox quiere tener exclusivos de nuevo, pero tal vez sea demasiado tarde para recuperarlos

En 2025, celebramos con bombo y platillo el final de la guerra de consolas. Parecía que PlayStation y Xbox estaban listos para renunciar a los exclusivos y abrazar el modelo multiplataforma. La realidad es que todo era una ilusión.

Hoy, PlayStation quiere alejarse de los ports para PC, y no tiene intenciones de llevar sus juegos a otras consolas. Por su lado, Xbox se cuestiona si acertó al llevar sus franquicias más populares a PS5. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿Asha Sharma recuperará los exclusivos o Xbox cruzó una línea sin retorno?

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Cuando los exclusivos se volvieron anticuados

Encuestas recientes lo confirman: los exclusivos aún son muy importantes cuando decidimos en qué sistema jugar. La firma de análisis Circana señala que son el factor más influyente cuando compramos una consola.

Durante décadas, PlayStation y Xbox hicieron de los exclusivos su armamento más poderoso, pero algo cambió. Este tipo de producciones dejaron de ser el corazón de su identidad y el motor de su aguerrida competencia. Por ello, sus estrategias multiplataforma fueron un balde de agua fría que, para muchos, significaron una traición y una derrota.

Xbox intentó cambiar nuestra percepción sobre los exclusivos para justificar un cambio radical en su negocio, no para iniciar una nueva era en la industria. Ante nuestra reacción negativa, tiene sentido que Asha Sharma quiera reevaluar el papel de estos juegos en la próxima generación, pero de eso hablaremos más adelante.

Xbox lucho por tener juegos exclusivos, pero su enfoque cambió

Primero, hay que recordar que los lanzamientos multiplataforma provocaron una crisis en la identidad y el negocio de consolas de Xbox. La compra de Activision Blizzard y Bethesda transformó a la compañía en un gigante difícil de sostener sólo con Series X|S. De ahí, la necesidad de expandir su ecosistema con Game Pass, las computadoras y la nube.

Irónicamente, Microsoft encontró una mina de oro en PlayStation, que duplicó las ventas de sus consolas. La compañía tropezó por una mala comunicación, pues el cambio de estrategia fue abrupto y estuvo lleno de contradicciones. Phil Spencer y Sarah Bond tuvieron que sacrificar su reputación para justificar el paso a lo multiplataforma.

Spencer batalló durante años para conseguir contenido exclusivo, pero todo se vino abajo cuando aceptó que ni los títulos más espectaculares harían que cambiáramos nuestro PlayStation por un Xbox. Cómo no recordar su promesa de que sólo 4 juegos de Xbox se volverían multiplataforma, y que ninguno de ellos sería Starfield ni Indiana Jones.

Los antiguos directivos de Xbox cruzaron una línea de la que tal vez no haya retorno

Antes del cambio de estrategia, Bond presumió a los 4 vientos que el RPG de Bethesda sólo llegaría a Series X|S. Después, nos sorprendió al afirmar que los exclusivos eran anticuados y que los juegos más importantes debían estar en todos los sistemas posibles. Al final, Starfield llegó a PS5 este año con ventas decepcionantes.

Halo, Gears of War, Forza y más IP dejaron de ser los pilares de la identidad de Xbox y el motivo principal para adquirir una de sus consolas. Como consecuencia, la marca pasa por una crisis que Asha Sharma debe solucionar a marchas forzadas. El problema es que el cambio es tan profundo, que deja una duda inevitable sobre la mesa.

¿Xbox puede volver a tener exclusivos?

Hace poco, analizamos el plan de Sharma para reconstruir y recuperar la esencia de Xbox. La directiva se comprometió a revisar el enfoque sobre la exclusividad, y eso fue un rayo de esperanza para quienes no quieren ver al Master Chief ni a Marcus Fenix en PS5. La realidad es que los juegos exclusivos ahora son más un lujo que una necesidad para las grandes compañías. Aunque son relevantes para muchos jugadores, Xbox y PlayStation han tenido que buscar nuevos horizontes para expandirse y generar más ingresos.

Se trata de una decisión lógica en una industria donde las ventas de consolas se estancaron, los costos de desarrollo se dispararon y las crisis económicas pintan un panorama oscuro. A pesar de lo valiosos que son los exclusivos para la identidad de las marcas, todo apunta a que dejaron de ser viables.

Mat Piscatella, de Circana, asegura que PlayStation y Xbox sólo tendrán éxito si llevan sus juegos a otras plataformas. Argumenta que “la gente está atrincherada en sus sistemas y llevarles el contenido es la única forma de ganar”.

Llevar los juegos al mayor número de sistemas es algo esencial en la industria actual

Shawn Layden, antiguo directivo de PlayStation, coincide en que los exclusivos dejaron de ser un negocio rentable por los elevados costos de desarrollo. Considera que el caso de éxito de Helldivers 2 demuestra por qué es importante apostar por otras plataformas para ampliar el mercado y ganar más jugadores.

Además, las listas de ventas dejan claro que los juegos exclusivos nunca han sido los que generan más ingresos. Call of Duty, EA Sports FC, GTA y otras franquicias superan fácilmente a las megaproducciones de Sony en ganancias. De ahí que el negocio de Nintendo sea una excepción a la regla y se le considere el único “unicornio” en la industria.

Ahora bien, los lanzamientos multiplataforma tampoco son una forma mágica de consolidación. PlayStation llevó algunas de sus franquicias más importantes a PC y tuvo lanzamientos exitosos en Xbox, como el mencionado Helldivers 2, sin embargo, el resto de sus grandes producciones tuvieron ventas decepcionantes en Steam y la Epic Games Store. Por ello, no es una sorpresa saber que Sony probablemente sólo lanzará ports de sus juegos como servicio y mantendrá los single-player como exclusivos de PS5.

El juego de Arrowhead Studio es uno de los pocos casos de éxito sobresaliente

A Xbox le fue mejor de lo esperado, ya que algunos de sus juegos tuvieron una buena recepción en PS5. Sus títulos ya generaron $700 millones de dólares en la consola de Sony, con Forza Horizon 5 a la cabeza. No obstante, entregas como Starfield y Gears of War Reloaded no fueron esas máquinas de hacer dinero que Microsoft esperaba.

Pese a ello, la empresa ha ingresado $1000 millones de dólares gracias a su estrategia multiplataforma. Entonces, ¿por qué renunciaría a su plan y daría luz verde al regreso de los exclusivos? Es un hecho que Xbox necesita cambios urgentes para iniciar con el pie derecho la próxima generación, pero resulta difícil imaginar que sacrifique una vía de ingresos que puede garantizar su futuro.

En estos momentos, Series X|S son prácticamente insalvables. Sin hardware que sea popular entre los jugadores, la idea de tener exclusivos se vuelve absurda. Además, hay que recordar que Microsoft es, en esencia, una empresa de software. Xbox ha seguido dicho camino al convertirse en uno de los editores más grandes de la industria.

En este sentido, los exclusivos van en contra de su actual modelo de negocios. Por todo esto, creemos que Sharma tendrá poco margen para reposicionar los exclusivos en Xbox. Aun así, tiene alternativas para contentar a sus fans sin encender las alarmas en Microsoft.

Los exclusivos pierden sentido cuando el negocio de hardware va en picada

Entre la espada y la pared

Sharma está jugando con fuego al hacer promesas sobre la exclusividad. Por un lado, tiene la presión de los jugadores, quienes exigen que Xbox recupere sus franquicias más icónicas y refuerce su identidad. Del otro lado está Microsoft que, desde la perspectiva de negocios, no tiene motivos reales para dar marcha atrás.

La directiva fue cautelosa y realmente no se comprometió a algo. Está consciente de que su siguiente paso marcará el rumbo de Xbox durante las siguientes décadas, así que quiere tomar “la decisión correcta, no la más rápida”.

Renunciar por completo a PS5 significa renunciar a cientos de millones de dólares, pero continuar con la estrategia actual tiene un precio igual de alto: la irrelevancia de Xbox como fabricante de hardware. En la actualidad, la compañía es más un editor de juegos que una marca de consolas, por lo que no puede darse el lujo de restringir su contenido.

Los estrenos multiplataforma aún son el enfoque de Xbox

Un posible escenario es que Xbox regrese a las exclusividades temporales. Primero, estrenaría sus juegos en su ecosistema para intentar rescatar su negocio de hardware e impulsar el crecimiento de Game Pass. Meses o años después, podría lanzarlos en PlayStation para maximizar sus ganancias. Esta estrategia sería un punto medio que podría contentar a muchos jugadores y a Microsoft, aunque sin dejarlos satisfechos.

Xbox también podría seguir el camino PlayStation y sólo llevar sus juegos como servicio a otras consolas. Títulos como Forza Horizon 5, Sea of Thieves y Grounded han demostrado que las experiencias multijugador son las que realmente triunfan al ser multiplataforma. De esta manera, Xbox podría conservar la exclusividad de franquicias como Halo, Gears of War y más.

La llegada de Project Helix y las celebraciones por el 25.° aniversario de Xbox son el escenario perfecto para replantear el rumbo; sin embargo, el margen de maniobra sigue siendo pequeño, ya que Xbox seguirá apostando por la expansión. Project Helix nos ofrecerá más libertad que cualquier otra consola, lo que complica aún más volver a capitalizar los exclusivos de la manera tradicional.

La próxima generación de Xbox no encaja con la idea tradicional de exclusivos

No dudamos que futuros títulos, como el nuevo Halo o The Elder Scrolls VI, sean capaces de darle un empujón a Xbox en caso de que sean exclusivos. La compañía puede ajustar de nuevo su discurso y replantear su estrategia, pero no podrá cambiar la percepción de quienes consideran que dio un paso sin retorno al llevar sus sagas más icónicas a PS5.

Sharma está entre la espada y la pared, pues necesita convencernos de comprar Project Helix sin tener eso que hace realmente especial a una consola. Recuperar los exclusivos sería una forma contundente de demostrar que Xbox quiere reconstruir su identidad. No obstante, renunciar a lo multiplataforma es ir en contra de las ambiciones de Microsoft.

¿Crees que Xbox apostará de nuevo por los exclusivos o se mantendrá en los lanzamientos multiplataforma? Cuéntanos en los comentarios y visita esta página para conocer todas las noticias sobre la compañía.

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