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Rhythm Heaven Groove
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¡El ritmo vuelve a tomar vida! ¡Rhythm Heaven Groove llega a Nintendo Switch!
DETALLES
- Desarrollador:Nintendo, TNX
- Publisher:Nintendo
- Género:Music
- Fecha de Lanzamiento:1/Julio/2026
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Rhythm Heaven Groove¡El ritmo vuelve a tomar vida! ¡Rhythm Heaven Groove llega a Nintendo Switch!
- Noticias
Rhythm Heaven Groove llegará muy pronto a Nintendo Switch y promete ponerte a bailar con sus locos minijuegosLa querida serie musical regresa con nuevas canciones, desafíos creativos y un estilo que mezcla ritmo, humor y precisión.
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