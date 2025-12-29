GTA VI, Marvel’s Wolverine, Gears of War: E-Day y otros títulos que convertirán 2026 en un año histórico para los videojuegos 

Aceptémoslo: 2025 fue un año fabuloso para los videojuegos. La industria nos consintió, aunque nuestra cartera quedó vacía después de tantos lanzamientos imperdibles. La buena noticia es que 2026 pinta para ser un año mucho mejor para nuestro entretenimiento favorito.

¿La mala? Nuestros bolsillos continuarán sufriendo, pues ya hay más de 250 juegos confirmados para los próximos 12 meses. PlayStation, Xbox y Nintendo preparan lanzamientos muy importantes, y el resto de la industria también tiene una extensa lista de juegos que está abanderada por GTA VI.

A continuación, hacemos un repaso general por las novedades, las secuelas, los relanzamientos y las sorpresas que convertirán 2026 en un año histórico para los videojuegos.

Las apuestas de PlayStation, Xbox y Nintendo

Empecemos por las grandes compañías. Luego de una sequía de contenido, PlayStation tendrá un regreso triunfal con exclusivos muy importantes. Marvel’s Wolverine es, por ahora, su lanzamiento más relevante de 2026. Insomniac Games demostrará una vez más su talento con la aventura de Logan, que promete ser tan visceral como su protagonista.

Otra gran apuesta por parte de PlayStation Studios es Saros. El juego llegará en el primer trimestre del año para consolidar a Housemarque como uno de los estudios más especiales de la marca. Por supuesto, Sony no se ha rendido con los juegos como servicio, y Marathon —la nueva enterga de Bungie— será su próxima prueba de fuego.

Importantes juegos exclusivos llegarán en 2026

Xbox tiene mucho más en el horno. La marca celebrará sus 25 años con entregas nuevas de sus franquicias más populares. Halo: Campaign Evolved traerá de regreso al Master Chief con un remake que expandirá como nunca el alcance de la saga, pues será un lanzamiento multiplataforma.

Por si fuera poco, 2026 también promete mucha velocidad y acción con Forza Horizon 6 y Gears of War: E-Day, nuevas entregas de franquicias que consolidaron a la marca hace años. Si todo sale bien, regresaremos al mundo de Fable y, con suerte, tendremos noticias de Clockwork Revolution y State of Decay 3.

Aclamadas franquicias regresarán con nuevas entregas

Nintendo, por su parte, ofrecerá un auténtico buffet a los usuarios de sus consolas. Fire Emblem: Fortune’s Weave encabeza su lista de lanzamientos exclusivos para Switch 2. También hay juegos muy anticipados, como Tomodachi Life: Living the Dream y Pokémon Pokopia, que prometen muchas horas de diversión. Entre los títulos que pueden dar la sorpresa están Mario Tennis Fever y Yoshi and the Mysterious Book, que forman parte de las celebraciones por el 40.° aniversario de Super Mario Bros.

Secuelas que debemos tener en el radar

Si crees que con lo anterior es suficiente, espera a conocer algunas de las secuelas que recibiremos en 2026. Luego de múltiples retrasos, GTA VI llegará para sacudir a toda la industria del entretenimiento. Será el acontecimiento más importante del próximo año, si es que Rockstar cumple con su palabra de lanzarlo en noviembre.

El año iniciará fuerte con Resident Evil Requiem, el nuevo título de Capcom que nos llevará de regreso a Raccoon City en el papel de Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy. En los primeros meses también debutarán Nioh 3, High on Life 2 y Monster Hunter Stories 3, que complacerán a sus bases de fans con mucha acción, humor y criaturas por domar.

Los soulslike seguirán con fuerza gracias al estreno de juegos como Lords of the Fallen 2, Mortal Shell 2 y Code Vein 2, que mejorarán las propuestas de sus entregas originales. Atomic Heart 2 llegará con mucha acción y robots amenazantes, mientras que Resonance: A Plague Tale Legacy expandirá la franquicia de Asobo Studios. Aún hay más, pues World of Warcraft: Midnight y Slay the Spire 2 nos mantendrán enganchados a la pantalla por muchos meses.

GTA VI abandera una atractiva lista de juegos de terceros

Novedades por las que valdrá la pena vaciar la cartera

Un buen año para los videojuegos necesita novedades que nos sorprendan a cada paso y que compitan para convertirse en los mejores lanzamientos de 2026. En este sentido, Crimson Desert luce como el título mundo abierto que hemos esperado para la actual generación.

James Bond regresará a los videojuegos con 007 First Light, una aventura al estilo UNCHARTED que explorará los inicios del espía más famoso del mundo. Otro título bastante esperado es LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, la entrega más ambiciosa del Caballero de la Noche en un buen rato.

James Bond regresará junto con muchas nuevas propuestas interesantes de la industria

Habrá títulos que buscarán sorprendernos con su estilo y enfoque, como Pragmata, The Duskbloods y Romeo is a Dead Man, las nuevas franquicias de Capcom, FromSoftware y Suda51. Reanimal —el nuevo juego de terror de los creadores de Little Nightmares—, Scott Pilgrim EX, Bloodstained: Scarlet Engagement y Halloween: The Game son otras propuestas por las que valdrá la pena sacar nuestra tarjeta.

Los fans de los juegos de pelea estarán muy consentidos, ya que Marvel Tokon: Fighting Souls, 2XKO, Invincible VS, My Hero Academia: All’s Justice y Avatar Legends: The Fighting Game aparecerán con encuentros épicos. Mientras tanto, BlazBlue: Entropy Effect X llevará la saga de Arc System Works al terreno de los roguelite de acción.

La escena competitiva de juegos de pelea estará muy activa en 2026

Los relanzamientos, remasters y remakes no pueden faltar

Los números no mienten: las remasterizaciones y los remakes son muy populares. En este sentido, los videojuegos que llegarán en 2026 nos tiene cubiertos, pues ofrecerá relanzamientos importantes. Los consentidos serán los fanáticos de los JRPG gracias a juegos como Dragon Quest 7: Reimagined, Tales of Berseria Remastered y, si todo va bien, Persona 4 Revival.

Japón aprovechará el factor nostalgia con todo, pues relanzará otros juegos que fueron la sensación hace décadas. Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake traerá de vuelta el horror de la franquicia, mientras que Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties llegará renovado con novedades que valdrá la pena probar.

Clásicos volverán renovados y con nuevo contenido

Los combates campales y la intriga de Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered y Danganronpa 2×2 volverán con presentaciones más pulidas y contenidos adicionales que refrescarán sus propuestas clásicas. Además, los fans del bombardero azul podrán disfrutar Mega Man Star Force: Legacy Collection.

Por último, ya están confirmadas algunas propuestas occidentales que generaron dudas por sus retrasos y cambios creativos. Entre ellas destacan Prince of Persia: Sands of Time, Deus Ex Remastered y Gothic 1 Remake, que mostrarán avances y confirmarán sus fechas de estreno en los próximos meses.

Indies y juegos que pueden dar la sorpresa

Los estudios independientes no se quedarán atrás y en 2026 ofrecerán propuestas muy prometedoras. Mina the Hollower, el nuevo juego de Yacht Club, destaca por su acción retro y su propuesta que recuerda a las entregas clásicas de Zelda.

Mouse: P.I. for Hire combinará un estilo visual parecido al de Cuphead con detectives, tiroteos y humor. Por su lado, Witchbrook brillará como el simulador más completo y ambicioso de aprendiz de bruja.

Los indies brillarán entre los videojuegos que llegarán en 2026

Super Meat Boy 3D llevará la dificultad extrema de la saga a una nueva dimensión. End of Abyss sorprenderá por su propuesta oscura llena de combates contra monstruosidades, mientras que At Fate’s End será una aventura narrativa donde cada decisión será importante.

Otros juegos indie que hay que tener en la mira son Recur, Neverway, Rewilders: The Lost Spring, Tides of Tomorrow y Denshattack!, que tendrán historias emotivas y enfoques experimentales.

Los videojuegos en la pantalla grande

Pese a sus altibajos, las películas basadas en videojuegos seguirán con fuerza. El año iniciará con una cinta muy esperada por los amantes del terror: Return to Silent Hill, que adaptará la historia de James Sunderland a la pantalla grande, bajo la dirección de Christopher Gans.

Los fans de Nintendo tienen una cita obligada en los cines gracias a Super Mario Bros. Galaxy, cinta inspirada en los aclamados juegos para Wii. El cine animado también tiene otra sorpresa: Angry Birds 3, que tendrá la participación especial de MrBeast como una de las voces del reparto.

Además de los grandes videojuegos que llegarán en 2026, también habrá películas sobresalientes

Mortal Kombat 2 nos hará testigos del ascenso de Shao Kahn y Del torneo más brutal de los videojuegos, donde Karl Urban hará su debut en el papel de Johnny Cage. Su franquicia hermana, Street Fighter, hará lo propio con una nueva adaptación live-action, en la que Ryu y Ken se unirán a Chun-Li para acabar con una peligrosa conspiración.

Por último, está la nueva película de Resident Evil en manos de Zach Cregger. La cinta ofrecerá una historia original con una fuerte inspiración en Resident Evil 4 y Resident Evil 2.

¿Qué te parece esta selección de videojuegos que llegarán en 2026? ¿Cuál es tu título y adaptación más esperados del próximo año? Cuéntanos en los comentarios y sigue informado en LEVEL UP.