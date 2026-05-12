Nintendo Switch 2 tendrá un nuevo bundle antes de subir de precio: jugadores podrán conseguir la consola y uno de sus exclusivos con un atractivo descuento

Nintendo tiene un gran desafío por delante: impulsar las ventas de Switch 2 luego de los aumentos de precio. Los juegos serán su arma secreta para mantener la vigencia de su consola híbrida, que ya despachó casi 20 millones de unidades a nivel mundial. Además, la compañía tiene una estrategia para acelerar la adopción de Switch 2.

Esta mañana, Nintendo presentó un nuevo y atractivo bundle de Switch 2 que, sin duda, potenciará sus ventas antes septiembre, cuando se llevará a cabo el aumento de precios. Se trata de un paquete que permitirá a los jugadores adquirir la consola y alguno de sus exclusivos más destacados por un precio especial.

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Nintendo responde a los aumentos de precio con un nuevo bundle de Switch 2

A pesar de llevar poco menos de 1 año en el mercado, Switch 2 ya se consolidó como una de los sistemas más exitosos de Nintendo. Sin embargo, el panorama económico y tecnológico actual amenazan con quitarle una parte de su atractivo. A partir de septiembre, la consola pasará de costar $449.99 a $499.99 USD, por lo que habrá un aumento de $50 USD.

Analistas creen que este aumento complicará las cosas para la consola híbrida en su segundo año de vida, que siempre es clave para el crecimiento y la consolidación. Nintendo puso manos a la obra para contrarrestar un poco los efectos negativos de los próximos ajustes de precio. Esta mañana presentó el bundle Choose Your Game de $499 USD.

A cambio del mismo precio que tendrá la consola a partir de septiembre, los jugadores pueden conseguir su Switch 2 y uno de los siguientes exclusivos: Mario Kart World, Donkey Kong Bananza o Pokémon Pokopia. Dichos juegos lideran la lista de títulos más vendidos de la consola, por lo que tiene sentido incluir uno de ellos en el bundle. Incluso, el spin-off de Pokémon fue un rotundo éxito e impulsó las ventas de hardware.

El paquete representará un ahorro de hasta $29.99 USD, respecto al precio normal de la consola y el de uno de los juegos si se adquirieran por separado. Es importante mencionar que el bundle incluirá un código de descarga, así que la copia del título es digital. Llegará a las tiendas a principios de junio y sólo se venderá por tiempo limitado.

Los aumentos de precio golpean las acciones de Nintendo y sus pronósticos de ventas

El anuncio de que Switch 2 subirá de precio tuvo efectos inmediatos. Las acciones de Nintendo se desplomaron a un nivel histórico y su valor es el más bajo desde 2023. Los inversionistas están preocupados por los pronósticos de ventas, pues la compañía cree que despachará menos unidades de su consola este año fiscal, justo debido a que será más costosa.

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, se mostró positivo. Considera que los juegos que vienen en camino serán un incentivo fuerte para que más jugadores se interesen por Switch 2. Habló con cautela sobre el futuro de la compañía, pues sabe que la crisis de memoria y la inflación se acentuarán en los próximos meses. Por ello, no descartó otros posibles ajustes en el precio de sus productos.

Muchos jugadores se anticiparon al aumento de precio de Switch 2. En Japón, las tiendas se llenaron de filas interminables para conseguir la consola en su precio actual. Incluso, los minoristas tuvieron que restringir las ventas ante la alta demanda.

La consola de Nintendo será más costosa a partir de septiembre

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