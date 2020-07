¡Falso! El multijugador de Halo Infinite no llegará luego del lanzamiento del título

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Es muy común que los juegos en la actualidad se lancen con características limitadas inicialmente y que con el tiempo las desarrolladoras añadan mejoras gráficas u opciones de jugabilidad. Es por esto que resultaba convincente que Halo Infinite debutara sin el apartado multijugador, que cobraba más fuerza luego de que ayer en la presentación de Xbox no se mostrara. Sin embargo, estet reporte fue desmentido casi inmediatamente por 343 Industries.

Temprano hoy, 24 de julio, Brad Sams, reportero especializado en Microsoft y Xbox, compartió un video en el que hablaba que supo de una de sus fuentes que el multijugador de Halo Infinite no estaría disponible en otoño; en otras palabras, no debutaría junto con la campaña de la nueva entrega.

Poco tiempo después y tras el ruido que generaba este reporte en Internet, el director de la comunidad de 343 Industries, Brian Jarrard, echó por tierra este reporte, diciendo que “no había nada que ver ahí, amigos”, que eso “no es verdad”.

Así pues, al venir a respuesta de un miembro de 343 Industries, podemos esperar que el multijugador de Halo Infinite estará listo y llegará junto con el lanzamiento de la campaña principal. Es importante decir que, hasta el momento, no se sabe en qué momento se estrenará Halo Infinite, pero es casi un hecho que lo hará en otoño. Las declaraciones de Jarrard no ahondaron en detalles, pero confirman que el multijugador estará disponible en el lanzamiento o por lo menos en otoño.

