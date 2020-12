Simulan vuelo real en Microsoft Flight Simulator y el resultado es muy preciso

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Varias veces te hemos hablado de lo sorprendentemente preciso que es Microsoft Flight Simulator y lo fascinante que resulta pilotar un avión en este simulador gracias a como logra mezclarse con la realidad. Definitivamente el trabajo de Asobo Studio es destacable y un usuario quiso poner a prueba cuán certera es la tecnología de simulación aplicada en un vuelo virtual comparado con un vuelo real y los resultados fueron simplemente asombrosos.

Antes del estreno de Microsoft Flight Simulator, el nuevo simulador de Microsoft, Asobo Studio, su desarrolladora, había dejado claro que el grado de fidelidad del juego sería muy fino gracias a la unión de diversas tecnologías de localización y el poder de Azure. Esto se comprobó cuando debutó el juego y muchos usuarios pudieron descubrir la gran semejanza que tenía el mundo virtual con el real. El título incluso puede simular vuelos que se llevan a cabo en el mundo real.

Sin embargo, el usuario Rami Ismail quiso ir más allá e intentó ver cuán preciso era el juego al simular un vuelo con las mismas características de uno en la vida real. En una reciente serie de tuits, el exdesarrollador del estudio Vlambeer se propuso tomar un vuelo en la vida real y replicarlo en el videojuego de forma sincronizada e ir monitoreando ambos vuelos para ver cuanta era la discrepancia entre ambos. Quizá recuerdes el nombre del desarrollador, puesto que fue la misma persona que hizo posible que el chat de Twitch lograra despegar y aterrizar un avión en el juego.

This was takeoff, since that didn't upload earlier. I enabled the AI-self control the moment I felt acceleration. pic.twitter.com/1HSqMK1pd8

Para su sorpresa, el desarrollador —que actualizaba a sus seguidores la travesía en tiempo real en Twitter— tuvo una experiencia muy similar en la vida real y virtual. El avión despegó de Montreal, Canadá, con destino a Ámsterdam, Países Bajos. Una vez definida ésta y más información necesaria, Ismail dejó el juego en su laptop correr con el piloto automático. El usuario incluso compartió videos en los que se ve como la aceleración y el despegue de la aeronave en el aeropuerto real coincidía con los de su réplica virtual.

Hell, the distance to the clouds even seems right? I see the same stars??? pic.twitter.com/klwuFse1sQ