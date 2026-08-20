La PS Store de PlayStation pasa por un momento de transformación en México y otras regiones de Latinoamérica. Y es que, tras años de súplicas por parte de la comunidad, Sony por fin empezó a implementar precios regionalizados. La transición finalizará pronto, pero aparentemente ya se muestra el precio que tendrá Grand Theft Auto VI y otros grandes juegos AAA.

Después de que los jugadores interpusieron una denuncia formal y que la PROFECO notificó formalmente a la compañía japonesa, a mediados de 2026 finalmente se anunció que la tienda digital mostraría el costo de los videojuegos en la moneda local.

Video relacionado: PlayStation por fin nos cobrará en pesos… pero hay una trampa

Este sería el precio de GTA VI y otros juegos AAA en la PS Store de PlayStation en México

Los primeros que experimentarán este cambio son México, Nicaragua y Honduras. En el caso de nuestro país, parece que la PS Store ya muestra el precio final en MXN. Con esto en mente, los fanáticos se hacen una gran pregunta: ¿cuánto costará Grand Theft Auto VI y otros títulos de franquicias famosas?

Fue a mediados de julio cuando Sony informó que su plataforma de compra de videojuegos y artículos digitales por fin tendría precios regionalizados. La PS Store entró en labores de mantenimiento y permanecerá inactiva del 18 al 20 de agosto de 2026, y se espera que a lo largo de este día finalice el proceso.

Aunque deberemos esperar hasta que la transición se concrete en su totalidad, ya es posible observar algunos precios. La Ultimate Edition de GTA VI, el juego más esperado de la década, tiene un precio de $1723.28 MXN en la tienda de PlayStation 5 en México, mientras que antes estaba disponible por $99.99 USD. Por su parte, la versión básica de $79.99 USD se ofrece por $1378.45 MXN.

Adicionalmente, Call of Duty: Modern Warfare 4, la nueva entrega de la famosa franquicia de Activision, se ofrece por $1206.03 MXN en su edición estándar de $69.99 USD, mientras que la Vault Edition de $99.99 USD se ofrece por $1550.95 MXN, gracias a una rebaja especial de 10% de descuento.

Otro juego AAA que genera mucha expectativa es Marvel’s Wolverine, el próximo exclusivo de PS5 desarrollado por Insomniac Games. La versión más económica de $70 USD igualmente se vende por $1206.03 MXN en la PS Store de PlayStation, mientras que la edición de lujo de $80 USD está disponible a cambio de $1378.45 MXN.

Recordemos que un bug hizo creer a los fanáticos que GTA VI y otros juegos costarían $100 MXN; sin embargo, era un simple error visual que sustituía los “USD” por “MXN”.

Estos serían los precios oficiales en pesos mexicanos de GTA VI en la nueva PS Store de México

¿Cuál es la tasa de conversión de los juegos en la nueva PS Store de México?

Es importante remarcar que la PlayStation Store aún atraviesa por el proceso de transición, por lo que estos precios podrían no ser los definitivos. Además, y debido a que es imposible completar la transacción, no podemos saber si el costo que se muestra en la tienda es el final o si también hay que añadir el IVA de 16%.

Aun así, los fanáticos están relativamente tranquilos. En su anuncio original, Sony compartió una tasa de conversión que señalaba que $1 USD equivaldría a $20.5 MXN, lo que generó indignación porque el dólar estaba a aproximadamente $17 MXN en aquel momento. Muchos jugadores temían la idea de que tuvieran que pagar más por los juegos digitales.

En medio de la confusión, PlayStation confirmó que dicha tabla solamente correspondía a la conversión de la moneda en las tarjetas de regalo y la billetera de los jugadores.

Así pues, y en caso de que los precios que actualmente se muestran en la PS Store de México sean los definitivos, podemos concluir en que la tasa de conversión es de alrededor de $17.23 MXN por cada $1 USD. En ese caso, los fanáticos pegarán un poco menos en comparación si los costos aún estuvieran en dólares.

Dicho esto, remarcamos una vez más que es imposible saber si estos precios ya incluyen el IVA o si hay que añadir dicho monto al final del proceso de compra. Se espera que el mantenimiento finalice formalmente a lo largo del jueves 20 de agosto de 2026.

Call of Duty: Modern Warfare 4 ya muestra su precio en MXN en la PS Store de México

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que estos fueran los precios finales de la PS Store? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con PlayStation.

Video relacionado: Los jugadores tienen la culpa del fin del formato físico

Fuente