Grand Theft Auto VI está en el ojo del huracán, pues volvió a sufrir una filtración masiva que reveló contenido inédito. La situación luce muy grave, y todo parece indicar que en las próximas horas o días se compartirá nuevo material que revelará más detalles del esperado juego de mundo abierto. Y sí, este incidente ya tuvo consecuencias.

En las últimas horas, se descubrió que las acciones de Take-Two Interactive, la compañía detrás de Rockstar Games, cayeron en picada. Si bien se desconoce el motivo, todo parece indicar que este revés se produjo a raíz de los videos filtrados que, hasta cierto punto, arruinaron el misticismo que había alrededor de la próxima entrega.

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Filtraciones de Grand Theft Auto VI afectan las acciones de Take-Two Interactive

Primero, demos un poco de contexto. A principios de esta semana, un grupo de supuestos hackers compartió un par de videos que muestran gameplay de Grand Theft Auto VI. Todo parece indicar que el contenido es legítimo, pues Take-Two Interactive empezó a retirar el material y enviar reclamaciones por derechos de autor.

La situación escaló rápidamente, pues en los últimos días se compartieron nuevos clips con más escenas y detalles. Es un escenario catastrófico por donde se le mire, pues es la primera vez que se muestra una versión tan avanzada del videojuego de Rockstar Games en movimiento.

Inevitablemente, todo este embrollo iba a afectar de alguna u otra forma a los responsables de la franquicia. Según los informes, las filtraciones provocaron que Take-Two perdiera millones de dólares en valor en la bolsa bursátil.

Antes de que se viralizaran los videos que muestran supuestos gameplays reales de GTA VI, los dueños de Take-Two Interactive cotizaban a $248.13 USD; sin embargo, las acciones cayeron a $236.50 USD después del incidente. Esto representa una caída de casi $12 USD.

La tendencia negativa continuó por las horas siguientes, y el precio cayó hasta $232.68 USD por acción en algún momento dado de la semana; se trata de una disminución de $15.29 USD por activo, lo que, según Insider-Gaming, se traduce a una pérdida de $2830 millones de dólares en capitalización bursátil.

El mercado de valores es muy volátil, y múltiples factores pueden contribuir a una caída; sin embargo, es fácil atribuir el reciente fenómeno a la filtración que sufrió Grand Theft Auto VI a principios de esta semana. Por supuesto, es posible que en las próximas horas veamos más movimiento en las gráficas.

Recordemos que Take-Two Interactive compartirá un avance extendido del sandbox el próximo 27 de agosto, y para verlo antes que nadie será necesario tener una membresía de Netflix. Se podría argumentar que las recientes filtraciones eliminan gran parte del misterio que existe alrededor del videojuego de mundo abierto y, por ende, les resta valor a ese evento especial.

Los filtradores de GTA VI pretenden ganar dinero, no defender a los jugadores

Este incidente generó mucha polémica en redes sociales. Mientras algunos jugadores claramente están muy emocionados de ver lo nuevo de Rockstar en funcionamiento, otros arremetieron contra los responsables de la filtración por arruinar la experiencia y afectar directamente a los desarrolladores.

El grupo que se atribuyó la filtración compartió un manifiesto en el que criticó las prácticas de monetización de algunas de las principales compañías de la industria de los videojuegos. También incluyó 3 mandamientos, y advirtió que atacará a los estudios y las empresas que incumplan dichos puntos.

Es fácil creer que estas acciones forman parte de una iniciativa que pretende proteger a los jugadores; sin embargo, la realidad es que los filtradores aprovechan esta situación para engañar a los usuarios y motivarlos a comprar una “memecoin”, es decir, una criptomoneda.

Los responsables de Stop Killing Games, el movimiento que aboga por la protección de los derechos de los consumidores y que pretende evitar que las compañías eliminen por completo los juegos una vez que retiran el soporte oficial, se pronunció sobre esta situación y arremetió contra los hackers.

xQc, uno de los streamers más populares del mundo, también compartió su opinión sobre este asunto y criticó a los jugadores que vieron la filtración, pues cree que no son verdaderos gamers.

GTA VI sufrió un nuevo hackeo que derivó en filtraciones de contenido

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