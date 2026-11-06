Dragon Ball permanece como uno de los animes y mangas nipones más queridos y populares, así que su maquinaria de lanzamientos no muestra signos de desaceleración. Mientras la franquicia triunfa a lo grande en la TV gracias a su más reciente serie animada, en el mundo de los videojuegos ha visto algunos tropiezos en los últimos meses.

Hace poco, Dragon Ball Xenoverse 3 dio mucho de qué hablar después de que salieran a la luz múltiples previos de la prensa especializada; curiosamente, el juego de rol recibió muchas críticas negativas. Por otra parte, la comunidad está molesta por la falta de contenido sustancial para Sparking! ZERO.

Por si fuera poco, un querido pero controversial juego gratuito basado en la franquicia de Akira Toriyama parece que tuvo dificultades para llegar a un público muy amplio, así que modificará por completo sus sistemas jugables en un intento de remontar. Esos cambios dividieron la opinión del público, y ahora tocará esperar más para explorar esa gran actualización.

Video relacionado: Del Peor al Mejor - Videojuegos de Dragon Ball

Dragon Ball Gekishin Squadra retrasa su gran renovación hasta 2027

Aquellos que unieron los puntos sabrán que el título al que nos referimos es Dragon Ball Gekishin Squadra, un MOBA que reúne a algunos de los personajes más populares de la franquicia. Este free-to-play debutó para dispositivos móviles, PC y consolas a finales del año pasado, y tuvo una recepción mixta por parte de la comunidad.

También parece que este videojuego competitivo de Ganbarion y Bandai Namco Entertainment no fue un enorme éxito comercial, al menos en comparación con otros títulos como Dragon Ball Legends y Dokkan Battle. Lejos de tirar la toalla, los desarrolladores preparan una gran actualización que implementará cambios sustanciales en todos los sistemas y agregará nuevas mecánicas.

Antes de las celebraciones por el primer aniversario, los creadores de Dragon Ball Gekishin Squadra confirmaron que trabajan en una renovación total que, en esencia, cambiará el género. El título dejará de ser un MOBA y se convertirá en una experiencia más enfocada en la acción, similar a un juego de lucha por equipos..

El anuncio generó controversia, y muchos jugadores se mostraron escépticos. Mientras tanto, otros fans son más optimistas y creen que los cambios permitirán que el proyecto llegue a una nueva audiencia. Deberemos esperar más para descubrir si esta controversial estrategia rinde frutos, pues la actualización se retrasó varios meses.

La gran actualización de Dragon Ball Gekishin Squadra iba a debutar originalmente a finales de 2026 como parte de los festejos por el primer aniversario, pero ahora se lanzará hasta marzo de 2027. Así lo confirmaron los desarrolladores mediante un comunicado oficial, en el que también ofrecen disculpas y explican el motivo detrás del retraso.

Bandai Namco enfatiza que el objetivo del equipo es reinventar el juego y otorgar a la comunidad la “mejor experiencia de batalla en equipo”. Para cumplir con esos objetivos, se tomó la decisión de mover la fecha de lanzamiento para “alcanzar el nivel de calidad que los jugadores esperan”.

En específico, los desarrolladores señalaron que necesitan más tiempo para pulir el juego, solucionar errores y mejorar la estabilidad para garantizar que los fans puedan disfrutar plenamente la nueva versión de Dragon Ball Gekishin Squadra cuando llegue el momento adecuado.

Dragon Ball Gekishin Squadra retrasa su actualización más grande hasta el próximo marzo de 2027

La renovación de Dragon Ball Gekishin Squadra decepciona a los fanáticos

La comunidad deberá esperar al menos otros 3 meses para explorar la gran renovación del juego gratuito; sin embargo, los desarrolladores no planean abandonar el título en el intermedio, pues ya preparan el lanzamiento de nuevo contenido.

De acuerdo con el comunicado oficial, la compañía añadirá nuevos gestos y demás añadidos a la Colección de Estrellas, lo que incluye nuevas formas para obtener a Goku Super Saiyajin God. Además, los parches regulares continuarán más allá del periodo semanal, y se agregará más contenido. Pronto habrá más información sobre los próximos eventos.

La renovación de Dragon Ball Gekishin Squadra eliminará la vista cenital y la sustituirá por una perspectiva en tercera persona, lo que busca ofrecer combates más cercanos y dinámicos. También se removerán los sistemas de MOBA, y ahora el objetivo será recolectar las Esferas del Dragón del enemigo para transportarlas a la base aliada.

Ganbarion y Bandai Namco explican que estas novedades en el gameplay, así como las mejoras en el apartado gráfico, buscan renovar la experiencia y hacerla más accesible para todos los jugadores, especialmente para los novatos que encontraban la versión original demasiado compleja.

Si bien la intención de los desarrolladores es positiva, muchos fans lamentan que Dragon Ball Gekishin Squadra vaya a convertirse en un juego completamente diferente. La comunidad empezó a publicar reseñas negativas en Steam para protestar y evitar que las compañías apliquen los cambios.

Tras darse a conocer que la actualización se retrasará hasta 2027, algunos jugadores afirman que la renovación debería cancelarse por completo. “Mejor apaguen el juego y hagan otro”, dijo un fan decepcionado. “Olviden la actualización, y dejen todo como está. Sólo se necesitan actualizaciones más frecuentes”, comentó otro jugador.

Los fans de Dragon Ball Gekishin Squadra están muy molestos por los cambios y escriben críticas negativas para evitar que el juego se actualice

Pero cuéntanos, ¿te entusiasman los cambios? ¿Prefieres la versión original? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Dragon Ball Gekishin Squadra y otros proyectos de la franquicia de Akira Toriyama y Toei Animation.

Video relacionado: Dragon Ball Gekishin Squadra: llegó el MOBA para novatos

Fuente