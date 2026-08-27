Forza Horizon 6 es uno de los juegos más exitosos de XBOX en esta generación, por lo que es normal saber que cientos de jugadores esperan su lanzamiento en PlayStation 5. Playground Games anunció su título ambientado en Japón como un lanzamiento multiplataforma, por lo que fue confirmado para la consola de Sony.

Sin embargo, los meses han pasado y no hemos tenido noticias del esperado port. Ante el silencio de XBOX, que recientemente apostó de nuevo por los exclusivos, algunos fans especulan que la versión de Forza Horizon 6 para PS5 podría ser cancelada o simplemente retrasada.

Una fuente confiable habló al respecto y compartió una noticia bastante agridulce para quienes esperan con ansias disfrutar la velocidad de Forza Horizon 6 en un PlayStation 5.

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¿Qué pasó con el lanzamiento de Forza Horizon 6 en PlayStation 5?

Playground Games está bastante ocupado en estos momentos, pues sigue lanzando actualizaciones y nuevo contenido para Forza Horizon 6. Además, una parte importante de su personal trabaja en Fable, RPG que reapareció en gamescom 2026 con nuevos avances. Esto ha provocado que algunos usuarios de PS5 se pregunten qué pasó con el port del juego de carreras para su consola.

XBOX decidió lanzar Forza Horizon 6 primero en Series X|S y PC, con la promesa que llegaría a la consola de Sony en algún momento de 2026, sin una fecha oficial confirmada. No obstante, los meses han pasado y no hemos tenido información sobre el port, lo que ha levantado sospechas entre la comunidad sobre su posible cancelación o retraso.

La división de juegos de Microsoft apostó fuerte por una estrategia multiplataforma, que hizo posible el lanzamiento de Forza Horizon 5 en PS5. Sin embargo, recientemente decidió regresar a los exclusivos con juegos como Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution.

Por fortuna para los usuarios de PlayStation 5, todo indica que Forza Horizon 6 sigue planeado para la consola de Sony, pero hay un detalle agridulce: no llegaría este año tal como lo prometió XBOX. El creador de contenido Colt Eastwood especuló sobre un retraso a 2027 y, posteriormente, una fuente confiable respaldó esta teoría.

Tom Warren, periodista de The Verge, aseguró que no espera ver Forza Horizon 6 en PS5 en 2026. Playground Games no ha confirmado un retraso del port, pero parece una decisión inteligente. GTA VI modificó el calendario de la recta final del año y algunos meses están saturados, así que la llegada de Forza Horizon 6 a PS5 en 2027 sería algo que muchos agradecerían.

Warren fue cuestionado sobre una posible cancelación del port, en vista de que XBOX quiere volver a tener exclusivos en sus consolas. El periodista tranquilizó la aguas y añadió que el juego definitivamente llegará a PS5, así que la única incógnita por resolver es cuándo sucederá.

Forza Horizon 6 aún está en camino a PS5, pero XBOX podría romper una promesa y lanzarlo hasta 2027

Forza Horizon 6 para PS5 es una oportunidad de oro para XBOX

Para sorpresa de pocos, Forza Horizon 5 fue un rotundo éxito en PS5 y se convirtió en el juego de XBOX mejor vendido en la consola de Sony. Los últimos reportes revelaron que el juego de carreras despachó más de 5 millones de copias sólo en dicho sistema, así que generó jugosas ganancias para XBOX.

Por su lado, Forza Horizon 6 también triunfó con su lanzamiento en XBOX Series X|S y PC, pues vendió millones de copias y generó más de $300 millones de dólares en tiempo récord, a pesar de su lanzamiento en XBOX Game Pass. Esto lo convierte en uno de los juegos más exitosos de XBOX Game Studios de esta generación.

Con este panorama en mente, no lanzar Forza Horizon 6 en PS5 sería renunciar a un éxito prácticamente garantizado, con el potencial de vender millones de copias y repetir la hazaña de su antecesor.

El juego de carreras ambientado en Japón fue un rotundo éxito en su estreno

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Forza Horizon 6.

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