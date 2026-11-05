Desde su lanzamiento, Switch 2 ha vendido como pan caliente, pero hay una tendencia que preocupa a Nintendo: su consola híbrida despacha cada vez menos unidades en cada trimestre. Esto se debe, en parte, a los aumentos de precios provocados por la crisis de memoria, que impactó a la compañía japonesa en septiembre.

Esta mañana, Nintendo compartió su más reciente informe financiero que reafirma una tendencia a la baja para Switch 2. Las ventas de la consola hibrida descendieron durante el último trimestre, aunque se espera que se recuperen a finales de año gracias al fervor que provoca el remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Shuntaro Furukawa, presidente de la empresa, sabe que aún no es momento de cantar victoria, así que hizo una importante promesa a todos los fanáticos de Nintendo que están preocupados por sus carteras.

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Nintendo Switch 2 ya despachó más de 26 millones de unidades, pero sus ventas siguen cayendo

El negocio de Nintendo se mantiene saludable, aunque hay algunas señales de alarma. Switch 2 ya vendió 26.35 millones de unidades en todo el mundo, así que despachó 2.67 millones durante el último trimestre que concluyó el pasado 30 de septiembre. En este periodo, la consola híbrida vendió 15.04 millones de juegos.

Mientras tanto, Switch ya alcanzó la impresionante cifra de 157.20 millones de unidades vendidas y, durante el último trimestre, despachó 31.92 millones de juegos. Las cifras no dejan de ser increíbles, pero hay varios detalles a considerar.

Los beneficios operativos de Nintendo cayeron 16%, pues las ventas descendieron 15%. La compañía despachó 41% menos unidades de Switch 2 en comparación con el mismo trimestre del año fiscal anterior, cuando vendió 3.82 millones de sistemas.

Analistas apuntan a que este descenso se debe, en gran medida, al aumento de precio que registró la consola en septiembre, debido a la escasez y el encarecimiento de componentes como la memoria. Los inversionistas esperan que el remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time cambie esta tendencia y las ventas de Switch 2 se recuperen para la temporada navideña.

A pesar de la caída en su desempeño comercial, es importante mencionar que Switch 2 aún conserva un mejor ritmo de ventas que Switch, lo que es una buena señal. Esto significa que aún es una de las consolas de Nintendo que más rápido se ha vendido. El debut de Ocarina of Time mejorará poco a poco la tendencia negativa, pues las acciones de la empresa aumentaron su valor 8.13% tras el estreno.

Switch 2 sigue a la baja, pero la tendencia podría cambiar gracias a Ocarina of Time

Nintendo descarta más aumentos en los precios de Switch 2

Durante la junta con inversionistas, Shuntaro Furukawa discutió un tema de suma relevancia para los jugadores: los aumentos de precio. Muchos temen que la crisis de memoria, que se agravará en los próximos años, afecte aún más el costo de los productos de Nintendo.

El directivo confirmó que, actualmente, Nintendo tiene la memoria suficiente para cumplir con los pronósticos que hizo a principios del año fiscal. Su objetivo es vender al menos 16.5 millones de Switch 2 antes de marzo de 2027.

La buena noticia es que Nintendo no planea más ajustes de precio a corto plazo, así que sus fans pueden estar tranquilos. Anteriormente, Furukawa advirtió que el panorama podría cambiar rápidamente por la crisis que afecta a todo el sector tecnológico; sin embargo, la cartera de los jugadores está segura por ahora.

Switch 2 no volverá a subir de precio pronto

Estos son los juegos más vendidos de Switch 2 y Switch

Por otro lado, Nintendo actualizó la lista de juegos más vendidos de sus consolas. En total, Switch 2 ha vendido 73.21 millones de títulos, mientras que Switch sigue sorprendiendo con 1593.87 millones de juegos vendidos. Las novedades de la lista son Splatoon Riders, Fire Emblem: Fortune’s Weave, Star Fox y más. Abajo puedes ver el top:

Switch 2:

Mario Kart World — 16.48 millones

Donkey Kong Bananza — 5.05 millones

Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition — 4.04 millones

Pokémon Pokopia — 4.04 millones

Splatoon Riders — 2.42 millones

Kirby Air Riders — 1.94 millones

Fire Emblem: Fortune’s Weave – 1.34 millones

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition — 1.28 millones

Star Fox – 1.17 millones

Switch:

Mario Kart 8 Deluxe – 72 millones

Animal Crossing: New Horizons – 50.63 millones

Super Smash Bros. Ultimate – 38.5 millones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 34.28 millones

Super Mario Odyssey – 31.06 millones

Pokémon Scarlet & Violet – 28.66 millones

Pokémon Sword & Shield – 27.36 millones

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 22.90 millones

Super Mario Party – 21.39 millones

New Super Mario Bros. U Deluxe – 19.22 millones

Tomodachi Life: Living the Dream – 8.83 millones

Rhythm Heaven Groove – 2.89 millones

Nintendo sigue vendiendo juegos como pan caliente

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Nintendo Switch 2.

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