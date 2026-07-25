El próximo juego de God of War está en camino y tendrá a un personaje que debutará como protagonista: Laufey. Si eres de los que quería un juego nuevo de la serie, pero con Kratos de protagonista, hay buenas noticias, pues acaba de confirmarse que habrá una nueva entrega y que Kratos volverá a tener los reflectores.

Luego de meses sin saber en qué trabajaba, SIE Santa Monica Studio por fin confirmó el pasado State of Play un nuevo juego de God of War. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención es que de God of War tendría poco, ya que su protagonista por primera vez en los más de 20 años de la saga no sería Kratos, sino la que fuera esposa de éste, Laufey.

Naturalmente, esto causó algo de escepticismo entre la base de fans, pues aunque el juego dejaba ver el pedigrí del estudio no convencía del todo por la ausencia del personaje en torno al cual giraba la serie.

La división de opiniones fue marcada y hasta la actriz que dará vida al personaje principal habló sobre las críticas negativas y como hacía bien tener diversidad para contar mejor las historias.

Kratos regresará como protagonista para el siguiente juego de God of War

Pues bien, con motivo de San Diego Comic-Con 2026, el jefe creativo de SIE Santa Monica Studio, Cory Barlog, apareció en un panel que aprovechó para confirmar que el siguiente título de la franquicia traerá de regreso a Kratos como personaje principal (vía IGN), algo que el mismo estudio ya había dejado entrever, aunque no de manera tan específica.

Dada la condición prematura del proyecto, Barlog no pudo ofrecer más detalles, pero sorprendentemente algo que también confirmó es que esta nueva aventura de Kratos tendrá una historia que se conectará directamente con la historia que conoceremos en God of War Laufey, para que no haya lugar a dudas de que esta aventura inusual en la saga forma parte del canon del universo que se desarrolla desde 2005.

Cory Barlog confirma nuevo juego de God of War, y Kratos regresará como protagonista (imagen: Sony)

¿Cuándo regresará Kratos a God of War?

Pese a la poca información en torno a este nuevo proyecto de SIE Santa Monica Studio, podemos esperar que aparezca en PlayStation 5 por el tamaño de la base de usuarios, pero no se descarta que se trate de un título intergeneracional si tomamos en cuenta los rumores que indican que el PlayStation 6 podría salir en 2028 o 2029.

No obstante, lo que puede darse por sentado es que este nuevo juego de Kratos ya no vendría en disco, pues recordemos que a partir de 2028 la compañía ya no ofrecerá soporte a este formato, por cuanto God of War Laufey debutará en 2027, lo que indica las bajas probabilidades de que el siguiente juego de la serie debute en 2028 o antes.

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