El manga de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tomó por sorpresa al mundo en su estreno original en 2016, y su adaptación animada fue incluso más popular gracias al excelente trabajo de animación. Los fanáticos ahora tienen otra opción para ver todos los episodios del anime en streaming, y lo mejor es que también se incluye la versión con doblaje latino.

La incorporación de todas las temporadas del show a dicha plataforma llega poco después del estreno en digital de El Castillo Infinito, la primera película que conforma la trilogía que narrará el último arco de la serie. Y sí, dicho filme también está disponible en el nuevo servicio de paga.

Video relacionado: Jump Force: potencial sin rumbo - Reseña

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba llega a Prime Video con todos sus capítulos

Crunchyroll es una de las plataformas especializadas en anime más populares del mundo, así que no resulta extraño que se convirtiera en el hogar de algunas de las series más icónicas e importantes del mercado. Al final del día, es el único servicio que estrenará en simultáneo los nuevos episodios de Dragon Ball Super: Beerus.

La plataforma de Sony también aloja todos los capítulos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, así como los especiales de TV. Por suerte, ahora los fanáticos tienen otra alternativa para disfrutar las aventuras de Tanjiro Kamado, pues todas las temporadas del anime se unieron a un popular servicio de streaming que seguramente muchas personas ya pagan.

Hablamos de Prime Video, el complemento que se incluye sin costo adicional en todas y cada una de las membresías de Amazon Prime. El servicio acaba de recibir más de 60 capítulos de la serie de Ufotable, así que los fanáticos pueden seguir toda la historia de inicio a fin.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se unió al catálogo de Prime Video a mediados de octubre de 2026. La cuenta oficial de la franquicia confirma que las 5 temporadas del anime ya están disponibles en Estados Unidos y otras regiones, incluida Latinoamérica (con excepción de Venezuela).

De esta manera, el show basado en el manga de Koyoharu Gotouge se volvió más accesible que nunca en México y más países de LATAM. Los fanáticos también deben saber que la serie llegó a Prime Video con doblaje latino, así que podrán seguir la trama mientras escuchan las voces en español de Iván Bastidas, Annie Rojas, José Luis Piedra, etcétera.

Como dijimos, lo que hace especial este debut es que todas las temporadas están disponibles en la plataforma de Amazon. Esto significa que será posible ver cómo se desarrolla la trama desde el entrenamiento de Tanjiro Kamado en el arco de la Determinación Inquebrantable hasta la batalla contra Hantengu en la saga de la Aldea de los Herreros.

Estas son todas las temporadas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba que ya están disponibles sin costo adicional a través de Prime Video:

Arco de la Determinación Inquebrantable

Arco del Tren Infinito (versión anime)

Arco del Distrito de Entretenimiento

Aldea de los Herreros

Entrenamiento de los Pilares

Todos los episodios del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ya están disponibles a través de Prime Video

También vale la pena destacar que las 2 películas de la franquicia ya están disponibles en Prime Video, incluida la primera parte de la nueva trilogía.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito ya está disponible en streaming en LATAM

En definitiva, el estreno de Demon Slayer en Prime Video permitirá que más personas se pongan al corriente y sigan el anime. Es importante recordar que la serie animada no cuenta toda la historia, pues el último arco del manga será adaptado en una trilogía de películas para cine.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito, la primera parte, se estrenó en 2025 y fue un enorme éxito comercial en la cartelera internacional, pues logró recaudar más de $793,000 millones de dólares en todo el mundo. La cinta también tuvo una excelente recepción en plataformas de streaming.

El filme dirigido por Haruo Sotozak se estrenó en Crunchyroll en agosto de 2026, mientras que su lanzamiento en HBO Max, Netflix y Prime Video tuvo lugar hasta septiembre de este año. Actualmente, tiene miles de reseñas positivas y acumula millones de visualizaciones.

Naturalmente, los fanáticos se preguntan cuándo debutará Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito Parte 2. Si bien Ufotable aún no confirma la fecha de estreno oficial, un rumor parece indicar que el estreno tendrá lugar a finales del próximo año. Muy pronto recibiremos una respuesta oficial, pues la franquicia será uno de los grandes protagonistas de la Jump Festa 2027 que se llevará a cabo en diciembre.

Prime Video actualiza su catálogo de anime y recibe las 5 temporadas de Demon Slayer y 2 películas de la franquicia

Pero cuéntanos, ¿ya viste el anime? ¿Lo recomiendas a los suscriptores del servicio de Amazon? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Demon Slayer, o visita esta página para encontrar toda la información sobre los nuevos estrenos de Prime Video.

Video relacionado: El oscuro secreto de los servicios de videojuegos

Fuente