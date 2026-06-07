XBOX le cumplió a los fans que pidieron el regreso de los juegos exclusivos.

Durante el XBOX Games Showcase, Asha Sharma anunció que Gears of War: E-Day será exclusivo de Xbox Series X|S.

Aunque no había un anuncio oficial de que llegaría a PS5, sí había planes para su lanzamiento en la consola de Sony de acuerdo con la estrategia multiplataforma que impulsó Microsoft.

Sin embargo, el anuncio de hoy significó la cancelación de esa versión y sí, existe, de acuerdo con una fuente confiable.

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Gears of War: E-Day será exclusiva permanente de XBOX

Hay una versión finalizada de Gears of War: E-Day para PS5, pero jamás verá la luz

Tras el anuncio de la exclusividad de Gears of War: E-Day en Xbox, la atención se colocó encima del periodista Jeff Grubb.

El especialista encendió las redes anoche al revelar que la versión del juego de The Coalition para PS5 fue cancelada de último momento.

Eso se confirmó con el anuncio de Asha Sharma y hace unos momentos reveló otro detalle.

De acuerdo con sus fuentes, sabe que la versión de Gears of War: E-Day para PS5 ya estaba finalizada, lista para su lanzamiento, pero se quedará en una unidad de almacenamiento interno en XBOX para siempre y jamás verá la luz.

Jeff Grubb asegura que hay una versión finalizada de Gears of War: E-Day para PS5

¿Gears of War: E-Day estaba planeado para PS5?

Tal como lo mencionamos anteriormente, el logo de PS5 nunca apareció en los promos de Gears of War: E-Day.

Sin embargo, se pensó en su debut en la consola de Sony en marco de la estrategia multiplataforma y tras el lanzamiento de la nueva remasterización del primer juego.

Si consideramos los reportes de Jeff Grubb, se confirma que había una versión de Gears of War: E-Day, pero también que su cancelación fue de último momento.

El juego debutará el próximo 6 de octubre. A estas alturas, está cerca de entrar en fase Gold para pulir algunos detalles. Asimismo, ya estaba en planes dentro de la cadena de distribución y venta. Recordemos que horas antes del XBOX Games Showcase aparecieron registro de PEGI y Walmart en los que aparecía la versión de PS5.

Después del evento, Asha Sharma aseguró que Gears of War: E-Day será exclusiva permanente del ecosistema de Xbox, así que nunca saldrá en PlayStation.

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