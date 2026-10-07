PlayStation ha dejado atrás muchas franquicias que le dieron prestigio y enriquecieron el catálogo de sus consolas. La compañía vive actualmente una importante crisis creativa luego de tomar malas decisiones y, al parecer, esto la ha motivado a traer de vuelta algunas de esas sagas que fueron muy populares en el pasado.

De acuerdo con varios reportes, la compañía quiere revivir varias franquicias clásicas que han estado inactivas por más de una década. Esto emociona a muchos jugadores veteranos, pues es una señal de que a PlayStation le importa de nuevo su legado.

Una filtración reciente asegura que una popular saga de antaño volverá por todo lo alto con un nuevo juego, que será desarrollado por un aclamado estudio independiente que creó uno de los mejores juegos de Sonic the Hedgehog.

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PlayStation reviviría Ape Escape con un nuevo juego

Los rumores aseguran que PlayStation trabaja en varios proyectos para reactivar sagas que han estado en el congelador durante años. Supuestamente, sacará de la tumba a Killzone, inFAMOUS y Sly Cooper con nuevas entregas para PS5; sin embargo, ninguno de los proyectos se ha confirmado hasta ahora.

Pese a ello, los rumores continúan y acaba de surgir información sobre el regreso de otra franquicia clásica: Ape Escape. La saga nació en 1999 y se convirtió en uno de los íconos del primer PlayStation. Se mantuvo activa hasta 2010, año en que quedó totalmente en el olvido.

PlayStation se acordó hace poco de Ape Escape, pues le hizo un nostálgico homenaje en Astro Bot. No obstante, la realidad es que la franquicia sigue 10 metros bajo tierra y muchos jugadores creen que permanecerá en el olvido para siempre.

Sin embargo, parece que PlayStation tiene planes muy serios para revivirla. De acuerdo con VGC, ya hay un nuevo juego de Ape Escape en desarrollo. No sería un proyecto interno de Sony, pues la empresa licenciará el proyecto a un aclamado estudio independiente.

Evening Star, equipo responsable del popular Sonic Mania, sería el encargado de traer de regreso Ape Escape. El periodista Jeff Gerstmann respaldó el reporte en la más reciente edición de su podcast The Jeff Gerstmann Show. Anticipó que el estreno del juego aún está lejos, pero que es casi un hecho que la saga regresará.

“No creo que este juego esté cerca de salir ni nada por el estilo, pero supongo que ya ha pasado casi un año desde que empezamos a hablar de Ape Escape. ¿Quién lo está haciendo? Esa es una buena pregunta. Tengo entendido que es un estudio externo (...) Evening Star. Oí que estaban trabajando en ello", afirmó el periodista.

Ape Escape regresaría de la mano de Evening Star, estudio que hizo Sonic Mania

PlayStation traería de regreso más de sus franquicias clásicas

Todos los reportes sobre el regreso de franquicias clásicas de PlayStation coinciden en algo: los nuevos juegos no serán desarrollados por estudios de Sony. La estrategia de la compañía sería licenciar sus franquicias para que desarrolladores externos puedan trabajar con ellas.

VGC reporta que Sony quiere revivir varias IP con la ayuda de estudios independientes pequeños. Incluso, lo haría con algunas de sus franquicias activas más populares, tal como sucedió con God of War y Sons of Sparta, spin-off creado por Mega Cat Studios, con la colaboración de Santa Monica Studio.

Es importante mencionar que los reportes son únicamente rumores por ahora, pues PlayStation no ha confirmado el regreso de las franquicias mencionadas. Pese a ello, es importante recordar que la compañía presentó el logotipo de su nuevo proyecto de Preservación de Propiedad Intelectual en mayo de este año.

La imagen tenía referencias a PaRappa the Rapper, Jak & Daxter, Sly Cooper, Killzone y Ape Escape. Por lo tanto, no es descabellado pensar que las franquicias volverán con proyectos licenciados.

Programa de preservación de PlayStation sugiere el regreso de varias IP de antaño

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