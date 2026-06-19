Cual dios generoso, Rockstar Games preparó uno de los anuncios más importantes e incluyó una sorpresa. Hoy se reveló la fecha de inicio de preventas de GTA VI y para celebrar también se actualizó gratis la versión de GTA V de PS4 y Xbox One para las consolas de actual generación.

La noticia es genial, salvo por una terrible excepción que impacta directamente a los poseedores de las consolas de Microsoft y que también optaron en su momento por la edición física.

Rockstar Games compartió detalles sobre el proceso de actualización gratuita de GTA V, pero hay una mala noticia para los usuarios de XBOX.

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GTA V se actualiza a su mejor versión, menos en XBOX si tienes una copia física

Rockstar Games reveló los detalles para actualizar las copias de GTA V de PS4 y Xbox One a las versiones de actual generación que tienen todas las mejoras y que son la versión definitiva del segundo videojuego más vendido de la historia.

Lamentablemente, hay una excepción para los jugadores de XBOX que decidieron tener el juego en formato físico.

De acuerdo con la publicación oficial de Rockstar, las versiones en copia de física de XBOX One no se pueden actualizar a XBOX Series X. Insertar el disco en la consola actual de Microsoft no resultará en nada y no recibirán la versión más reciente.

Al respecto, Rockstar señala:

"Los propietarios de discos físicos no pueden actualizar a una versión digital debido a las limitaciones de la plataforma“.

La compañía no entró en detalles sobre a qué se refiere con las limitaciones de la plataforma, pero la comunidad sospecha que tiene que ver con el entorno compartido que tiene con XBOX Series S, consola puramente digital.

Tu copia física de GTA en XBOX One no te servirá para actualizar gratis a la versión de XBOX Series

En PlayStation sí se puede actualizar con una copia física

El detalle que molestó más a los jugadores de XBOX es que la situación es diferente para los usuarios de las consolas de Sony.

En este caso, Rockstar indica que los propietarios de una copia física de GTA V en PS4 pueden actualizar gratis y recibirán la copia digital del juego para PS5 en cuanto inserten el disco en la actual consola.

Finalmente, la compañía señaló que no hay problemas para los jugadores que tienen una copia digital, ya sea en PlayStation o XBOX. En ese caso, bastará con que ingresen en la tienda de su respectiva plataforma y el sistema les dará la oportunidad de reclamar la mejor versión de GTA V, sin complicaciones.

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