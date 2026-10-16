El debate sobre la desaparición del formato físico sigue generando polémica en la industria. PlayStation disminuirá drásticamente su producción de juegos en discos a principios de 2028, una decisión que tiene muy molestos a los jugadores, coleccionistas y tiendas minoristas de videojuegos.

Ken Kutaragi, antiguo director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, se unió recientemente a la conversación. El también llamado padre de PlayStation, por sus aportaciones para el nacimiento de la marca, fue contundente con sus declaraciones.

El exdirectivo de la marca está convencido de que Sony tiene razones de sobra para abandonar el formato físico; sin embargo, también entiende la molestia de los jugadores y su necesidad de tener juegos en discos para sus colecciones.

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¿Qué dijo Ken Kutaragi sobre el final del formato físico?

Con décadas de experiencia en la industria, Ken Kutaragi es uno de las voces con más conocimiento sobre la evolución de PlayStation. Durante su reciente participación en el evento Game Republic New Horizons (vía VGC), celebrado en Reino Unido, el exdirectivo de Sony dio su opinión sobre la desaparición del formato físico.

Kutaragi explicó que, desde al menos 2006, ya pensaba en la desaparición del formato ante el auge de la distribución digital de videojuegos. Sabe que la reciente decisión de Sony ha generado “cierta fricción entre los fans”, pues los juegos físicos son “una metáfora de la posición de los juegos”.

Sin embargo, Kutaragi cree que el formato físico está destinado a desaparecer, principalmente por el dominio de lo digital y ya que preservarlo en el mercado no es “económicamente razonable” para PlayStation y Sony.

El directivo explicó que, desde hace décadas, los videojuegos pasaron de vivir en entornos locales a ser parte de una red global donde todos están conectados. Por ello, cree que la distribución digital de contenido se convertirá en el estándar y que los juegos físicos desaparecerán.

“Entiendo que los discos físicos se han convertido en una metáfora de la ‘posesión’ de los juegos. Comprendo perfectamente esa mentalidad… Pero nadie piensa que [los soportes físicos] sean necesarios para un dispositivo conectado a la red como un teléfono inteligente, por ejemplo, porque la gente cree que conservará su contenido. Así que es una cuestión de mentalidad", afirmó Kutaragi.

A pesar de las protestas de la comunidad, PlayStation seguirá con sus planes de abandonar los juegos en discos a principios de 2028. Kutaragi entiende la frustración de los jugadores y coleccionistas que han consumido juegos en disco durante años; sin embargo, cree que Sony tiene sus razones para abandonarlo.

“Entiendo perfectamente [por qué algunas personas están molestas], pero no creo que sea económicamente razonable. Quizás sea una cuestión de mentalidad”, agregó el padre de PlayStation.

Ken Kutaragi, leyenda de PlayStation, vivió la transición del formato físico al digital

Ken Kutaragi cree que las consolas podrían desaparecer

El directivo considera que la desaparición del formato físico es la antesala de un cambio más importante en la industria: la posible desaparición de las consolas. Cree que Sony no ve a PlayStation como un simple hardware, sin como “una terminal de contenido”

Kutaragi explicó que en el pasado también hubo preocupaciones por la escasez de componentes y el encarecimiento de las consolas, tal como ocurre ahora por la crisis de memoria. Piensa que, ante el auge de la inteligencia artificial y el juego en la nube, probablemente las consolas como tal dejen de existir en el futuro.

“Actualmente, las máquinas son carísimas y eso no es una situación saludable… [aunque] la arquitectura ha cambiado de rumbo, pasando de estar basada en consolas a estar basada en PC , con la intención de facilitar la creación de la plataforma, pero ahora mismo los PC son carísimos. ¡Cuestan lo mismo que un coche! No es saludable”, concluyó.

Ken Kutaragi ve un futuro sin consolas

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