La franquicia de PC RuneScape está lista para dar un paso importante en su historia pues llegará por primera vez a una consola.

Jagex confirmó que RuneScape: Dragonwilds, su nuevo juego de supervivencia y creación en mundo abierto, se lanzará en PlayStation 5.

Además, el título estará disponible desde el día 1 para los usuarios de PlayStation Plus Extra y Premium.

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RuneScape: Dragonwilds llegará a PS5 este año

Durante el State of Play de ayer, Jagex anunció que RuneScape: Dragonwilds llegará a PS5 este año en una fecha por confirmar.

Esto representa un momento histórico para la saga, ya que será la primera vez en 25 años que un juego de RuneScape se lance oficialmente en consolas. Con este movimiento, Jagex busca llevar la franquicia a nuevos jugadores y expandir su presencia más allá de PC.

Actualmente, RuneScape: Dragonwilds se encuentra en Acceso Anticipado en Steam, donde ya superó el millón de copias vendidas.

Gracias a este rápido crecimiento, el proyecto se ha convertido en uno de los lanzamientos más exitosos de Jagex en los últimos años.

¿Qué es RuneScape: Dragonwilds?

A diferencia del MMORPG clásico, Dragonwilds funciona como una experiencia independiente ambientada en el universo de RuneScape.

El juego transporta a los jugadores al continente de Ashenfall, una región llena de magia salvaje, criaturas peligrosas y enormes dragones. Allí será posible explorar, construir refugios, completar misiones y mejorar habilidades mientras se intenta sobrevivir en un entorno hostil.

Uno de los aspectos más llamativos del juego es el uso de magia para interactuar con el entorno. Los jugadores podrán invocar herramientas espectrales, utilizar poderes especiales para recolectar recursos e incluso alterar el escenario con habilidades mágicas. Todo esto se combina con mecánicas cooperativas que permitirán aventurarse junto a otros usuarios.

Jagex también destacó que la comunidad tendrá un papel importante en el desarrollo del juego, siguiendo la tradición de la franquicia.

Según Jesse America, productor ejecutivo de RuneScape: Dragonwilds, el estudio considera fundamental escuchar a los jugadores mientras continúan ampliando la experiencia.

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