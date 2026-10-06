Casi 30 años tuvieron que pasar para que Star Wars tuviera otro juego de carreras de época. Star Wars: Galactic Racer es un juegazo y tiene muy buenas calificaciones. Los elogios no terminan y lo mejor es que hay una manera de jugarlo gratis.

Tal como lo lees, la nueva entrega de carreras de Star Wars puede jugarse sin costo alguno, al menos su modo principal que es una campaña que cumple y con creces.

Si estás interesado en disfrutar esta parte del juego sin que te cueste un centavo, te decimos cómo hacerlo y el requisito que debes cumplir.

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¿Cómo jugar gratis la campaña completa de Star Wars: Galactic Racer?

Star Wars: Galactic Racer debutó hoy en consolas y PC, pero hay una manera de disfrutarlo gratis con la mayoría del contenido para un solo jugador.

Para disfrutar este juegazo sin gastar, basta con que seas suscriptor del servicio Amazon Prime que te ofrece promociones, envío gratis y acceso al contenido de la tienda en línea y sus plataformas de streaming.

Por si no lo sabes, como suscriptor de Prime también tienes acceso a Amazon Luna, su servicio de gaming desde la nube. Desde hoy, los suscriptores de Prime pueden jugar los modos campaña y escenario de Star Wars: Galactic Racer sin costo alguno.

Esto significa que no tendrás acceso al multijugador, pero sí a la mayor parte del contenido single-player sin gastar un solo centavo por el juego.

Para jugar gratis este juego de carreras de Star Wars, basta con que ingreses en este enlace, inicies sesión en Luna y lo mejor es que gracias a la nube puedes disfrutar el título de inmediato; sin descargas, ni instalaciones.

STAR WARS: Galactic Racer's™ Singleplayer Campaign, Arcade, and Scenario modes arrive on Luna this month!



Race through a story-driven adventure of speed, high-stakes, and the will to rise!



Play now on Luna, included with Prime ⭐ pic.twitter.com/CtliLPe29U — Amazon Luna (@amazonluna) October 6, 2026

¿Qué es Star Wars: Galactic Racer?

Es un videojuego de carreras ambientado en el universo de Star Wars, centrado en competencias de alta velocidad con vehículos inspirados en distintas partes de la saga.

El título apuesta por carreras arcade, con circuitos que llevan a los jugadores a escenarios reconocibles de la franquicia y una selección de corredores y máquinas con diferentes características. Busca ofrecer partidas accesibles y dinámicas, combinando la velocidad con obstáculos, peligros del entorno y elementos propios de la galaxia.

Además de las carreras, Star Wars: Galactic Racer cuenta con una campaña para un jugador que permite avanzar por diferentes eventos y desafíos mientras se conocen los contenidos del juego.

ENTÉRATE: Este juego de una franquicia famosa dejará de venderse y cerrará sus servidores, y los fans no podrán jugar la campaña single-player ni otros modos

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

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