La crisis que afecta a la industria del gaming ya causó aumentos de precio en juegos, hardware y servicios. Es por eso mismo que hay que aprovechar cualquier oportunidad que nos permita ampliar nuestra colección sin gastar mucho dinero. Precisamente, en este momento hay 4 títulos disponibles “gratis” en PlayStation.

Esta promoción especial se puso en marcha a principios de septiembre, pero finalizará muy pronto. La buena noticia es que los jugadores de PS4 y PS5 aún están a tiempo para canjear los videojuegos en cuestión, aunque primero deben contratar un servicio de suscripción.

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MLB The Show 26 y Sniper Elite: Resistance están disponibles “gratis” en PS Plus

Así es, esta promoción de tiempo limitado es posible gracias a PlayStation Plus. Siempre vale la pena recordar que el servicio de Sony evolucionó con el tiempo, y en 2022 llegó una de las actualizaciones más importantes que dividió al programa en 3 niveles de suscripción: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe).

La buena noticia es que todos los planes dan acceso a uno de los mejores beneficios de esta iniciativa: la alineación de juegos gratuitos. Cada mes, los usuarios que tengan una membresía activa pueden reclamar una colección de títulos para PS4 y PS5; si bien generalmente se obsequian 3 experiencias, a veces se regalan 4 o más.

Aunque ya estamos en octubre, los jugadores de PlayStation que estén suscritos a cualquiera de los tiers de PS Plus aún pueden reclamar los videojuegos gratuitos de septiembre. El mes pasado, se ofrecieron 4 títulos: MLB The Show 26, Sniper Elite: Resistance, Chained Echoes y Wobbly Life.

Este cuarteto estará disponible sin costo extra hasta el martes 6 de octubre de 2026, lo que significa que los usuarios tienen menos de 24 horas para canjearlos. Afortunadamente, será posible conservar los juegos para siempre en la biblioteca digital de PS4 y PS5 si se reclaman antes de la fecha límite.

Eso sí, es necesario renovar la suscripción para conservar el acceso a esos y otros títulos de PlayStation Plus.

La estrella de la alineación de septiembre fue MLB The Show 26, la más reciente entrega de la franquicia first-party de Sony que debutó en marzo de 2026, por lo que su incorporación al servicio tuvo lugar aproximadamente 6 meses después de su estreno original. Si bien recibió críticas mixtas, vale la pena añadirlo a la colección de PS5.

Por su parte, los fanáticos de los shooters no deben dejar pasar la oportunidad de canjear Sniper Elite: Resistance, un título de acción táctica con un gran énfasis en el sigilo. Como su nombre indica, este juego nos pone en los zapatos de un soldado que es un maestro con el rifle francotirador.

PlayStation Plus también consintió a los entusiastas de los JRPG por turnos, pues el videojuego de rol Chained Echoes formó parte de la alineación de juegos gratuitos de setiembre. Finalmente, aquellos que prefieran los sandbox podrán conseguir Wobbly Lifem un plataformero de mundo abierto.

Estos son los juegos que dejarán de estar disponibles “gratis” en PS Plus el próximo 6 de octubre:

Chained Echoes (PS4)

MLB The Show 26 (PS5)

Sniper Elite: Resistance (PS4 y PS5)

Wobbly Life (PS4 y PS5)

MLB The Show 26 fue uno de los juegos gratuitos de PlayStation Plus de septiembre

Pronto llegarán más videojuegos “gratuitos” a PlayStation Plus

Si visitaron esta nota después del 6 de octubre y dejaron pasar la oportunidad de obtener sin costo extra los 4 videojuegos anteriores, no deben preocuparse. Como ya es tradición, octubre traerá consigo su propia serie de regalos para los suscriptores del programa de Sony.

Una vez más, la próxima alineación de juegos gratuitos de PS Plus es muy variopinta y engloba experiencias de diferentes géneros y alcances. Quizás la joya de la corona es F1 25, un simulador de conducción de EA que nos permite competir en la liga de automovilismo profesional más famosa del mundo.

Por su parte, los fans de los shooters de extracción con tintes de terror podrán ampliar su biblioteca digital de PS5 con Hunt: Showdown 1896. Finalmente, los jugadores de los títulos simples y divertidos deben prestar atención a Earth Defense Force: World Brothers 2. Los 3 juegos estarán disponibles sin costo extra del 6 de octubre al 2 de noviembre.

Y sí, los suscriptores de PlayStation Plus también podrán canjear recompensas adicionales durante octubre. Entre los regalos extra encontramos 5 avatares de tiempo limitado inspirados en la película Spider-Man: Brand New Day, así como artículos de personalización para Call of Duty Warzone, Overwatch 2 y Hunt: Showdown 1896.

Por ahora, se desconoce cuáles serán los juegos que se unirán a la librería de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) a mediados de octubre. Eso sí, ya se confirmó el primer estreno de día 1 del mes.

Hunt: Showdown y más uegos estarán disponibles sin cargo adicional a través de PS Plus durante octubre de 2026

Pero cuéntanos, ¿alcanzaste a reclamar los juegos gratuitos de septiembre? ¿Cuál fue tu favorito? Dinos en la caja de comentarios.

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