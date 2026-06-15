La situación actual de XBOX luce caótica y contradictoria, tanto así que una de sus recientes, y polémicas, decisiones, podría revertirse. Microsoft podría dar marcha atrás al reciente anuncio de exclusivos que busca dar fuerza a la marca.

Una de las fuentes más confiables respecto a todo lo que tiene que ver con la marca de gaming de la empresa norteamericana puso en duda el reciente anuncio y señaló que fue un show mediático, no una decisión definitiva.

Esto significaría que juegos como Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution no se quedarían en XBOX Series X/S y tarde o temprano llegarían a PS5.

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XBOX podría revertir sus anuncios de juegos exclusivos, revela una fuente muy confiable

En medio de las polémicas que se generaron en torno a XBOX tras su evento de verano, un nuevo reporte encendió las alarmas pues tiene que ver con uno de ls anuncios más importantes: las exclusividades de consola.

De acuerdo con el reconocido insider "SneakersSO“, quien goza de popularidad en la escena e incluso tiene visto bueno de periodistas como una fuente confiable, reveló que la estrategia de exclusivos de XBOX podría apagarse más rápido de lo que se espera.

Al respecto, señaló que la situación en XBOX es crítica pues tiene poco tiempo que el tema financiero del negocio de videojuegos de Microsoft se puso sobre la mesa a nivel directivo.

Asimismo, mencionó que tiene conocimiento de que el anuncio de las exclusividades durante XBOX Games Showcase fue solo un show mediático y no una decisión firme. También, señaló que en Microsoft ya analizan como dar marcha atrás a esa situación:

"Sé de buena fuente que la verdadera imagen de su situación financiera no entró en la discusión hasta hace 3-4 semanas. El asunto de los exclusivos no fue más que un espectáculo para la temporada de convenciones. Ya hay charlas sobre cómo dar marcha atrás en ello".

"I know for a fact the true picture of their financial situation really didn't enter the discussion until 3-4 weeks ago"



" 'Exclusive' talk was nothing more a show for convention season. Already there is talk about how to reverse course on it."



SneakersSO. pic.twitter.com/KjpnzVi2he — James (@JamiesAct) June 15, 2026

¿Los exclusivos son viables para XBOX?

De acuerdo con Matt Booty, jefe de contenido de XBOX Game Studios, el cambio de multiplataforma a exclusivos busca que los jugadores tengan una razón para adquirir un XBOX.

Aunque hay confianza en Gears of War: E-Day por el renombre de la franquicia, también hay dudas respect a Clockwork Revolution pues es una nueva franquicia y apunta para ser un juego de nicho.

Sin embargo, el directivo mencionó que esas decisiones se tomarán tras analizar caso por caso, de manera que XBOX tendrá una estrategia multiplataforma

Esta polémica tiene lugar luego de las recientes declaraciones de Satya Nadella, director general de Microsoft, quien señaló que la marca debe generar dinero por primera vez tras 25 años de apoyo por parte de la compañía.

Finalmente, y en relación con la exclusividad de Gears of War: E-Day, destacan las contradicciones entre directivos y desarrolladores sobre la supuesta versión de PS5 que habría sido cancelada.

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